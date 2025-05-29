https://ria.ru/20250529/zakharova-2019858395.html

МИД рассказал о составе российской делегации на переговорах 2 июня

МИД рассказал о составе российской делегации на переговорах 2 июня - РИА Новости, 29.05.2025

МИД рассказал о составе российской делегации на переговорах 2 июня

Состав российской делегации на переговорах с Украиной 2 июня не изменится, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на... РИА Новости, 29.05.2025

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Состав российской делегации на переговорах с Украиной 2 июня не изменится, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"."Та же российская делегация, исходим из этого", — ответила она на соответствующий вопрос.В среду вечером министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская сторона также готова их пояснить.Переговоры по УкраинеПервая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.

https://ria.ru/20250529/peskov--2019741620.html

https://ria.ru/20250529/stambul-2019758612.html

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html

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россия, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, политика, мария захарова, сергей лавров, москва