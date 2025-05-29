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МИД рассказал о составе российской делегации на переговорах 2 июня - РИА Новости, 29.05.2025
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20:02 29.05.2025 (обновлено: 20:40 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/zakharova-2019858395.html
МИД рассказал о составе российской делегации на переговорах 2 июня
МИД рассказал о составе российской делегации на переговорах 2 июня - РИА Новости, 29.05.2025
МИД рассказал о составе российской делегации на переговорах 2 июня
Состав российской делегации на переговорах с Украиной 2 июня не изменится, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T20:02:00+03:00
2025-05-29T20:40:00+03:00
россия
украина
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
политика
мария захарова
сергей лавров
москва
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Состав российской делегации на переговорах с Украиной 2 июня не изменится, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"."Та же российская делегация, исходим из этого", — ответила она на соответствующий вопрос.В среду вечером министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская сторона также готова их пояснить.Переговоры по УкраинеПервая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.
https://ria.ru/20250529/peskov--2019741620.html
https://ria.ru/20250529/stambul-2019758612.html
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россия, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, политика, мария захарова, сергей лавров, москва
Россия, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Политика, Мария Захарова, Сергей Лавров, Москва
МИД рассказал о составе российской делегации на переговорах 2 июня

Захарова: состав российской делегации на переговорах 2 июня останется тем же

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Состав российской делегации на переговорах с Украиной 2 июня не изменится, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Та же российская делегация, исходим из этого", — ответила она на соответствующий вопрос.
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Песков высказался о требовании Киева немедленно передать проект меморандума
Вчера, 12:19

На переговорах 16 мая Россию представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

В среду вечером министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская сторона также готова их пояснить.
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Эксперт оценил потенциал будущих переговоров России и Украины в Стамбуле
Вчера, 13:23

Переговоры по Украине

Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.
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