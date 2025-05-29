Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила позицию Украины по переговорам с Россией - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:50 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/zaharova-2019867607.html
Захарова оценила позицию Украины по переговорам с Россией
Захарова оценила позицию Украины по переговорам с Россией - РИА Новости, 29.05.2025
Захарова оценила позицию Украины по переговорам с Россией
Позиция Украины относительно продолжения переговоров с Россией лишена чёткости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T21:50:00+03:00
2025-05-29T21:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
мария захарова
владимир мединский
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_357:311:2940:1764_1920x0_80_0_0_91b9a7d71ee7a744481280d7cce3b5cf.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Позиция Украины относительно продолжения переговоров с Россией лишена чёткости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это прямая история о том, как идёт шоу, как человек, который всю свою жизнь был заточен на аплодисменты, лайки и какую-то такую реакцию внешнего проявления, хочет в данном случае собрать внимание сконцентрированно на себя, нет чёткости в позиции. Вы задали мне все вопросы относительно российской позиции: даты, составы, форматы - всё представлено", - сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". Захарова отметила, что глава российской делегации регулярно чётко сообщает о своих планах. "Все говорят в унисон, комментируют каждый шаг, каждый контакт подробно освещается, с другой стороны - истерика. В этом суть", - заключила она. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
https://ria.ru/20250529/kiev-2019842109.html
https://ria.ru/20250529/stambul-2019758612.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804019283_611:272:2940:2019_1920x0_80_0_0_b523a0b6029e480284267e0ca4d83069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, стамбул, мария захарова, владимир мединский, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Мария Захарова, Владимир Мединский, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Захарова оценила позицию Украины по переговорам с Россией

Захарова: позиция Украины по переговорам с Россией лишена четкости

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Позиция Украины относительно продолжения переговоров с Россией лишена чёткости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это прямая история о том, как идёт шоу, как человек, который всю свою жизнь был заточен на аплодисменты, лайки и какую-то такую реакцию внешнего проявления, хочет в данном случае собрать внимание сконцентрированно на себя, нет чёткости в позиции. Вы задали мне все вопросы относительно российской позиции: даты, составы, форматы - всё представлено", - сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Переговоры с Россией будут идти недели и месяцы, заявили в МИД Украины
Вчера, 17:57
Захарова отметила, что глава российской делегации регулярно чётко сообщает о своих планах.
"Все говорят в унисон, комментируют каждый шаг, каждый контакт подробно освещается, с другой стороны - истерика. В этом суть", - заключила она.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Эксперт оценил потенциал будущих переговоров России и Украины в Стамбуле
Вчера, 13:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулМария ЗахароваВладимир МединскийВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала