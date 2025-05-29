https://ria.ru/20250529/zaharova-2019867607.html

Захарова оценила позицию Украины по переговорам с Россией

Захарова оценила позицию Украины по переговорам с Россией - РИА Новости, 29.05.2025

Захарова оценила позицию Украины по переговорам с Россией

Позиция Украины относительно продолжения переговоров с Россией лишена чёткости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T21:50:00+03:00

2025-05-29T21:50:00+03:00

2025-05-29T21:50:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Позиция Украины относительно продолжения переговоров с Россией лишена чёткости, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это прямая история о том, как идёт шоу, как человек, который всю свою жизнь был заточен на аплодисменты, лайки и какую-то такую реакцию внешнего проявления, хочет в данном случае собрать внимание сконцентрированно на себя, нет чёткости в позиции. Вы задали мне все вопросы относительно российской позиции: даты, составы, форматы - всё представлено", - сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". Захарова отметила, что глава российской делегации регулярно чётко сообщает о своих планах. "Все говорят в унисон, комментируют каждый шаг, каждый контакт подробно освещается, с другой стороны - истерика. В этом суть", - заключила она. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.

https://ria.ru/20250529/kiev-2019842109.html

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