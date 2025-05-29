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СК рассказал о втором мужчине, погибшем при взрыве в Ставрополе - РИА Новости, 29.05.2025
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11:18 29.05.2025 (обновлено: 13:10 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/vzryv-2019730505.html
СК рассказал о втором мужчине, погибшем при взрыве в Ставрополе
СК рассказал о втором мужчине, погибшем при взрыве в Ставрополе - РИА Новости, 29.05.2025
СК рассказал о втором мужчине, погибшем при взрыве в Ставрополе
Вторым погибшим в результате взрыва в Ставрополе является 29-летний знакомый участника СВО Гурциева, сообщили журналистам в региональном СУ СК. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:18:00+03:00
2025-05-29T13:10:00+03:00
происшествия
ставрополь
следственный комитет россии (ск рф)
заур гурциев
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ПЯТИГОРСК, 29 мая – РИА Новости. Вторым погибшим в результате взрыва в Ставрополе является 29-летний знакомый участника СВО Гурциева, сообщили журналистам в региональном СУ СК."В настоящее время личности погибших установлены. Ими являются первый заместитель мэра города Ставрополя Заур Гурциев и его 29-летний знакомый, являвшийся местным жителем", – сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК.Второй погибший при взрыве в Ставрополе мужчина снимал квартиру в доме у места происшествия, официально нигде не работал, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.Ранее источник РИА Новости сообщил, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Утром в четверг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что одним из погибших оказался участник программы "Время Героев" Гурциев, занимавший пост замглавы Ставрополя с середины сентября 2024 года.После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки.
https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019722983.html
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры взрыва гранаты в Ставрополе
Кадры взрыва гранаты в Ставрополе
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происшествия, ставрополь, следственный комитет россии (ск рф), заур гурциев
Происшествия, Ставрополь, Следственный комитет России (СК РФ), Заур Гурциев
СК рассказал о втором мужчине, погибшем при взрыве в Ставрополе

СК установил личность второго погибшего при взрыве в Ставрополе

© СУ СК России по Ставропольскому краю/TelegramСледователи СКР на месте происшествия в Ставрополе
Следователи СКР на месте происшествия в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© СУ СК России по Ставропольскому краю/Telegram
Следователи СКР на месте происшествия в Ставрополе
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ПЯТИГОРСК, 29 мая – РИА Новости. Вторым погибшим в результате взрыва в Ставрополе является 29-летний знакомый участника СВО Гурциева, сообщили журналистам в региональном СУ СК.
"В настоящее время личности погибших установлены. Ими являются первый заместитель мэра города Ставрополя Заур Гурциев и его 29-летний знакомый, являвшийся местным жителем", – сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК.
Второй погибший при взрыве в Ставрополе мужчина снимал квартиру в доме у места происшествия, официально нигде не работал, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Утром в четверг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что одним из погибших оказался участник программы "Время Героев" Гурциев, занимавший пост замглавы Ставрополя с середины сентября 2024 года.
После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки.
Заур Гурциев - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Власти Ставрополя помогут семье погибшего после взрыва Гурциева
Вчера, 10:35
 
ПроисшествияСтавропольСледственный комитет России (СК РФ)Заур Гурциев
 
 
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