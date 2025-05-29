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СК рассказал о втором мужчине, погибшем при взрыве в Ставрополе

СК рассказал о втором мужчине, погибшем при взрыве в Ставрополе - РИА Новости, 29.05.2025

СК рассказал о втором мужчине, погибшем при взрыве в Ставрополе

Вторым погибшим в результате взрыва в Ставрополе является 29-летний знакомый участника СВО Гурциева, сообщили журналистам в региональном СУ СК. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T11:18:00+03:00

2025-05-29T11:18:00+03:00

2025-05-29T13:10:00+03:00

происшествия

ставрополь

следственный комитет россии (ск рф)

заур гурциев

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ПЯТИГОРСК, 29 мая – РИА Новости. Вторым погибшим в результате взрыва в Ставрополе является 29-летний знакомый участника СВО Гурциева, сообщили журналистам в региональном СУ СК."В настоящее время личности погибших установлены. Ими являются первый заместитель мэра города Ставрополя Заур Гурциев и его 29-летний знакомый, являвшийся местным жителем", – сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК.Второй погибший при взрыве в Ставрополе мужчина снимал квартиру в доме у места происшествия, официально нигде не работал, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.Ранее источник РИА Новости сообщил, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Утром в четверг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что одним из погибших оказался участник программы "Время Героев" Гурциев, занимавший пост замглавы Ставрополя с середины сентября 2024 года.После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки.

https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019722983.html

ставрополь

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Кадры взрыва гранаты в Ставрополе Кадры взрыва гранаты в Ставрополе 2025-05-29T11:18 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставрополь, следственный комитет россии (ск рф), заур гурциев