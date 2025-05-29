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СК рассказал о втором мужчине, погибшем при взрыве в Ставрополе
СК рассказал о втором мужчине, погибшем при взрыве в Ставрополе - РИА Новости, 29.05.2025
СК рассказал о втором мужчине, погибшем при взрыве в Ставрополе
Вторым погибшим в результате взрыва в Ставрополе является 29-летний знакомый участника СВО Гурциева, сообщили журналистам в региональном СУ СК. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:18:00+03:00
2025-05-29T11:18:00+03:00
2025-05-29T13:10:00+03:00
происшествия
ставрополь
следственный комитет россии (ск рф)
заур гурциев
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ПЯТИГОРСК, 29 мая – РИА Новости. Вторым погибшим в результате взрыва в Ставрополе является 29-летний знакомый участника СВО Гурциева, сообщили журналистам в региональном СУ СК."В настоящее время личности погибших установлены. Ими являются первый заместитель мэра города Ставрополя Заур Гурциев и его 29-летний знакомый, являвшийся местным жителем", – сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК.Второй погибший при взрыве в Ставрополе мужчина снимал квартиру в доме у места происшествия, официально нигде не работал, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.Ранее источник РИА Новости сообщил, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Утром в четверг губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что одним из погибших оказался участник программы "Время Героев" Гурциев, занимавший пост замглавы Ставрополя с середины сентября 2024 года.После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки.
https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019722983.html
ставрополь
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры взрыва гранаты в Ставрополе
Кадры взрыва гранаты в Ставрополе
2025-05-29T11:18
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PT0M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ставрополь, следственный комитет россии (ск рф), заур гурциев
Происшествия, Ставрополь, Следственный комитет России (СК РФ), Заур Гурциев
СК рассказал о втором мужчине, погибшем при взрыве в Ставрополе
СК установил личность второго погибшего при взрыве в Ставрополе