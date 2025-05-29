СК возбудил дело после взрыва в Ставрополе
СК возбудил дело после взрыва в Ставрополе, при котором погибли два человека
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 29 мая - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва на улице Чехова в Ставрополе по факту убийства двух лиц общеопасным способом и незаконного приобретения взрывных устройств, сообщили журналистам в краевом СУСК.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Глава города Иван Ульянченко уточнил, что двое мужчин погибли при взрыве возле жилого дома в Ставрополе, жилое здание не повреждено, повреждения получили припаркованные рядом автомобили. Прокуратурой края организована проверка.
"По данному факту Ставропольским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц общеопасным способом) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств)", - сообщили журналистам в пресс-службе СУСК.
Отмечается, что на место происшествия направлены следователи и криминалисты аппарата следственного управления. СК устанавливает все обстоятельства произошедшего.