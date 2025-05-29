https://ria.ru/20250529/vzryv-2019685482.html

СК возбудил дело после взрыва в Ставрополе

СК возбудил дело после взрыва в Ставрополе - РИА Новости, 29.05.2025

СК возбудил дело после взрыва в Ставрополе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва на улице Чехова в Ставрополе по факту убийства двух лиц общеопасным способом и незаконного... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T02:24:00+03:00

2025-05-29T02:24:00+03:00

2025-05-29T02:24:00+03:00

происшествия

ставрополь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 29 мая - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва на улице Чехова в Ставрополе по факту убийства двух лиц общеопасным способом и незаконного приобретения взрывных устройств, сообщили журналистам в краевом СУСК. Ранее источник РИА Новости сообщил, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Глава города Иван Ульянченко уточнил, что двое мужчин погибли при взрыве возле жилого дома в Ставрополе, жилое здание не повреждено, повреждения получили припаркованные рядом автомобили. Прокуратурой края организована проверка. "По данному факту Ставропольским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц общеопасным способом) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств)", - сообщили журналистам в пресс-службе СУСК. Отмечается, что на место происшествия направлены следователи и криминалисты аппарата следственного управления. СК устанавливает все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250526/vlasti-2019105472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ставрополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)