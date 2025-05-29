https://ria.ru/20250529/vzryv-2019681487.html

При взрыве гранаты в Ставрополе погибли два человека, сообщил источник

При взрыве гранаты в Ставрополе погибли два человека, сообщил источник - РИА Новости, 29.05.2025

При взрыве гранаты в Ставрополе погибли два человека, сообщил источник

При взрыве гранаты в Ставрополе погибли два человека, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T00:58:00+03:00

2025-05-29T00:58:00+03:00

2025-05-29T01:05:00+03:00

происшествия

ставрополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чехов

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ПЯТИГОРСК, 29 мая — РИА Новости. При взрыве гранаты в Ставрополе погибли два человека, сообщил источник РИА Новости."Два человека погибли на улице Чехова в Ставрополе в результате взрыва гранаты", — сказал собеседник агентства.На месте происшествия находятся бригады скорой медицинской помощи и полиция.Краевое МЧС организовывает дежурство.

https://ria.ru/20250510/granata-2016187956.html

ставрополь

чехов

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чехов