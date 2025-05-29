https://ria.ru/20250529/vzryv-2019681487.html
При взрыве гранаты в Ставрополе погибли два человека, сообщил источник
При взрыве гранаты в Ставрополе погибли два человека, сообщил источник - РИА Новости, 29.05.2025
При взрыве гранаты в Ставрополе погибли два человека, сообщил источник
При взрыве гранаты в Ставрополе погибли два человека, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T00:58:00+03:00
2025-05-29T00:58:00+03:00
2025-05-29T01:05:00+03:00
происшествия
ставрополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чехов
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ПЯТИГОРСК, 29 мая — РИА Новости. При взрыве гранаты в Ставрополе погибли два человека, сообщил источник РИА Новости."Два человека погибли на улице Чехова в Ставрополе в результате взрыва гранаты", — сказал собеседник агентства.На месте происшествия находятся бригады скорой медицинской помощи и полиция.Краевое МЧС организовывает дежурство.
https://ria.ru/20250510/granata-2016187956.html
ставрополь
чехов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чехов
Происшествия, Ставрополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Чехов
При взрыве гранаты в Ставрополе погибли два человека, сообщил источник
В Ставрополе при взрыве гранаты на улице Чехова погибли два человека