https://ria.ru/20250529/vuchich-2019871668.html

Вучич пообещал блокировать оружейные сделки при сомнениях в получателе

Вучич пообещал блокировать оружейные сделки при сомнениях в получателе - РИА Новости, 29.05.2025

Вучич пообещал блокировать оружейные сделки при сомнениях в получателе

Сербский президент Александр Вучич поручит не выполнять договоры о поставках оружия, если есть сомнения в конечном получателе этой продукции, об этом он заявил... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T22:53:00+03:00

2025-05-29T22:53:00+03:00

2025-05-29T23:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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БЕЛГРАД, 29 мая — РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич поручит не выполнять договоры о поставках оружия, если есть сомнения в конечном получателе этой продукции, об этом он заявил в эфире Радио и телевидения Сербии."Я дам поручение и предупреждение, что если есть подозрение и сомнение в том, что происходит злоупотребление так называемого end user (конечного пользователя. — Прим. ред.) и отправка в зону конфликта, и мы это узнаем, чтобы такие договоры не реализовывались", — сказал глава государства.Он отметил, что в Сербии есть как государственные, так и частные оборонные предприятия, на которых работают тысячи людей. "У нас 23-24 тысячи человек работают в государственной оборонной промышленности, а есть и частная оборонная промышленность. И косвенно еще около 25 тысяч человек зависят от этой промышленности", — уточнил Вучич.По словам сербского лидера, у него нет данных о поставках произведенных в стране боеприпасов Украине через Африку, как и информации о передаче оружия в Россию. В четверг пресс-бюро СВР сообщило, что сербские оборонные предприятия вопреки объявленному Белградом нейтралитету отправляют боеприпасы для ВСУ. По полученным сведениям, чтобы прикрыть антироссийскую деятельность, компании используют фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников. Среди последних — члены НАТО, а именно Чехия, Польша и Болгария, а также африканские государства. Указывается, что в схеме участвуют крупнейшие копорации сербского ВПК, в их числе "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.Как заявляли в МИД, Москва рассчитывает, что Сербия будет придерживаться отказа от поставок вооружений на Украину. Ведомство призвало проявлять бдительность при экспорте военной продукции, чтобы "нечистые на руку дельцы", обслуживающие Запад, не смогли реализовать обманные схемы и дискредитировать Белград и сербских оружейников.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2019106534.html

https://ria.ru/20250512/rossija-2016400329.html

https://ria.ru/20250511/serbija-2016397293.html

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сербия, россия, александр вучич, украина, вооруженные силы украины, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато