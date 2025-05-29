Рейтинг@Mail.ru
Вучич пообещал блокировать оружейные сделки при сомнениях в получателе - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 29.05.2025 (обновлено: 23:25 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/vuchich-2019871668.html
Вучич пообещал блокировать оружейные сделки при сомнениях в получателе
Вучич пообещал блокировать оружейные сделки при сомнениях в получателе - РИА Новости, 29.05.2025
Вучич пообещал блокировать оружейные сделки при сомнениях в получателе
Сербский президент Александр Вучич поручит не выполнять договоры о поставках оружия, если есть сомнения в конечном получателе этой продукции, об этом он заявил... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T22:53:00+03:00
2025-05-29T23:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
сербия
россия
александр вучич
украина
вооруженные силы украины
в мире
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019313977_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_c4c17eab894b5f954a0eff2b35255d87.jpg
БЕЛГРАД, 29 мая — РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич поручит не выполнять договоры о поставках оружия, если есть сомнения в конечном получателе этой продукции, об этом он заявил в эфире Радио и телевидения Сербии."Я дам поручение и предупреждение, что если есть подозрение и сомнение в том, что происходит злоупотребление так называемого end user (конечного пользователя. — Прим. ред.) и отправка в зону конфликта, и мы это узнаем, чтобы такие договоры не реализовывались", — сказал глава государства.Он отметил, что в Сербии есть как государственные, так и частные оборонные предприятия, на которых работают тысячи людей. "У нас 23-24 тысячи человек работают в государственной оборонной промышленности, а есть и частная оборонная промышленность. И косвенно еще около 25 тысяч человек зависят от этой промышленности", — уточнил Вучич.По словам сербского лидера, у него нет данных о поставках произведенных в стране боеприпасов Украине через Африку, как и информации о передаче оружия в Россию. В четверг пресс-бюро СВР сообщило, что сербские оборонные предприятия вопреки объявленному Белградом нейтралитету отправляют боеприпасы для ВСУ. По полученным сведениям, чтобы прикрыть антироссийскую деятельность, компании используют фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников. Среди последних — члены НАТО, а именно Чехия, Польша и Болгария, а также африканские государства. Указывается, что в схеме участвуют крупнейшие копорации сербского ВПК, в их числе "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.Как заявляли в МИД, Москва рассчитывает, что Сербия будет придерживаться отказа от поставок вооружений на Украину. Ведомство призвало проявлять бдительность при экспорте военной продукции, чтобы "нечистые на руку дельцы", обслуживающие Запад, не смогли реализовать обманные схемы и дискредитировать Белград и сербских оружейников.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019106534.html
https://ria.ru/20250512/rossija-2016400329.html
https://ria.ru/20250511/serbija-2016397293.html
сербия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019313977_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_c5b9c572d81d0021e4837048964aa024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, россия, александр вучич, украина, вооруженные силы украины, в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
Специальная военная операция на Украине, Сербия, Россия, Александр Вучич, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО
Вучич пообещал блокировать оружейные сделки при сомнениях в получателе

Вучич поручит блокировать договоры о поставках оружия при сомнениях в получателе

© Getty Images / Omer MessingerПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Getty Images / Omer Messinger
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 29 мая — РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич поручит не выполнять договоры о поставках оружия, если есть сомнения в конечном получателе этой продукции, об этом он заявил в эфире Радио и телевидения Сербии.
"Я дам поручение и предупреждение, что если есть подозрение и сомнение в том, что происходит злоупотребление так называемого end user (конечного пользователя. — Прим. ред.) и отправка в зону конфликта, и мы это узнаем, чтобы такие договоры не реализовывались", — сказал глава государства.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Вице-спикер парламента Сербии назвал Украину примером ревизии истории
26 мая, 14:25
Он отметил, что в Сербии есть как государственные, так и частные оборонные предприятия, на которых работают тысячи людей.
"У нас 23-24 тысячи человек работают в государственной оборонной промышленности, а есть и частная оборонная промышленность. И косвенно еще около 25 тысяч человек зависят от этой промышленности", — уточнил Вучич.
По словам сербского лидера, у него нет данных о поставках произведенных в стране боеприпасов Украине через Африку, как и информации о передаче оружия в Россию.
Здание парламента Сербии - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Сербии заявили, что Россия не дала Западу заманить себя в ловушку
12 мая, 00:13
В четверг пресс-бюро СВР сообщило, что сербские оборонные предприятия вопреки объявленному Белградом нейтралитету отправляют боеприпасы для ВСУ.
По полученным сведениям, чтобы прикрыть антироссийскую деятельность, компании используют фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников. Среди последних — члены НАТО, а именно Чехия, Польша и Болгария, а также африканские государства. Указывается, что в схеме участвуют крупнейшие копорации сербского ВПК, в их числе "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.
Как заявляли в МИД, Москва рассчитывает, что Сербия будет придерживаться отказа от поставок вооружений на Украину. Ведомство призвало проявлять бдительность при экспорте военной продукции, чтобы "нечистые на руку дельцы", обслуживающие Запад, не смогли реализовать обманные схемы и дискредитировать Белград и сербских оружейников.
Государственные флаги РФ и Сербии - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Сербии заявили о желании России разрешить кризис на Украине
11 мая, 23:35
 
Специальная военная операция на УкраинеСербияРоссияАлександр ВучичУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала