https://ria.ru/20250529/vuchich-2019869081.html

Вучич заявил, что обсуждал информацию о поставках оружия Украине с Путиным

Вучич заявил, что обсуждал информацию о поставках оружия Украине с Путиным - РИА Новости, 29.05.2025

Вучич заявил, что обсуждал информацию о поставках оружия Украине с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 9 мая обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным информацию о поставках Сербией оружия Киеву, вопросом занимается РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T22:17:00+03:00

2025-05-29T22:17:00+03:00

2025-05-29T22:23:00+03:00

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БЕЛГРАД, 29 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 9 мая обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным информацию о поставках Сербией оружия Киеву, вопросом занимается совместная рабочая группа, в Службе внешней разведки (СВР) РФ ранее сообщали о поставках Белградом Киеву боеприпасов, вопреки заявленному нейтралитету. Вучич во главе сербской делегации на Параде Победы посетил 9 мая Москву, где состоялась его встреча с российским лидером. "Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине. Я не раскрывал бы детали нашего разговора. Мы здесь сформировали рабочую группу вместе с нашими российскими партнерами, чтобы установить факты", - заявил президент в четверг в эфире Радио и телевидения Сербии. Пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) сообщило в четверг, что по поступающей информации, сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету" поставляют боеприпасы Киеву. Подчеркивается, что прикрытием для антироссийских действий "служит нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников". По его словам в сообщении СВР упоминается Чехия, с которой как конечным пользователем у сербского предприятия Jugoimport есть контракт на поставку 44 тысяч ракет для РСЗО "Град" калибра 122 миллиметра одного вида и 24 тысяч – другого, но разрешение на поставку не было выдано и ни одна из этих ракет не была доставлена заказчику. Как заявляли в МИД России, Москва рассчитывает, что Сербия будет придерживаться отказа от поставок вооружений на Украину. Ведомство призвало проявлять бдительность при экспорте военной продукции, чтобы "нечистые на руку дельцы", обслуживающие Запад, не смогли реализовать обманные схемы и дискредитировать Белград и сербских оружейников.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2019106534.html

https://ria.ru/20250512/ukraina-2016586749.html

https://ria.ru/20250505/meropriyatiya-2015071794.html

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в мире, сербия, россия, александр вучич, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины