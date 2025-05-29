https://ria.ru/20250529/vtb-2019788028.html

ВТБ расширил госпрограмму "семейный автомобиль"

ВТБ расширил госпрограмму "семейный автомобиль" - РИА Новости, 29.05.2025

ВТБ расширил госпрограмму "семейный автомобиль"

ВТБ начал принимать заявки по обновленным условиям государственной программы "Семейный автомобиль", теперь автокредит с могут оформить и клиенты, воспитывающие... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:35:00+03:00

2025-05-29T15:35:00+03:00

2025-05-29T15:35:00+03:00

втб (банк)

авто

семья

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. ВТБ начал принимать заявки по обновленным условиям государственной программы "Семейный автомобиль", теперь автокредит с могут оформить и клиенты, воспитывающие двух детей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Ранее льготы действовали только для многодетных или жителей Дальнего Востока. "Расширение программы — это ответ на запрос рынка: семьи с детьми сегодня особенно нуждаются в доступных финансовых решениях. Учитывая рост цен на автомобили и высокую ключевую ставку, господдержка становится ключевым инструментом, который позволяет сохранить платежеспособный спрос. Мы прогнозируем, что включение семей с двумя детьми увеличит объем выдач по госпрограмме примерно на 20%", — отметил начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников. Клиенты могут подать заявку на льготный кредит в салонах-партнерах ВТБ. Максимальный срок кредитования — до восьми лет. Льготный кредит доступен на новые автомобили с двигателем внутреннего сгорания отечественного производства (Lada, УАЗ, ГАЗ) стоимостью до 2 миллионов рублей. Также с господдержкой заемщики могут купить электромобили и последовательные гибриды, произведенные в России, со скидкой 35% (но не более 925 тысяч рублей). В этом случае под действие программы сегодня попадают некоторые модели Evolute и Voyah, а также "Амберавто А5". Кроме семей с детьми, льготы по-прежнему могут получить медработники, педагоги, участники СВО, клиенты с инвалидностью — им доступна скидка 20% от стоимости машины при получении автокредита, в ДФО – 25%. Условия по электромобилям едины для всех категорий заемщиков.

https://ria.ru/20250529/vtb-2019784229.html

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втб (банк), авто, семья