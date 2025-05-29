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Клиенты Почта Банка открыли вклады ВТБ на сумму более 7 млрд рублей - РИА Новости, 29.05.2025
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15:16 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/vtb-2019784229.html
Клиенты Почта Банка открыли вклады ВТБ на сумму более 7 млрд рублей
Клиенты Почта Банка открыли вклады ВТБ на сумму более 7 млрд рублей - РИА Новости, 29.05.2025
Клиенты Почта Банка открыли вклады ВТБ на сумму более 7 млрд рублей
В ходе интеграции ВТБ и Почта Банка в апреле клиенты оформили 12,9 тысячи вкладов на общую сумму 7,2 миллиарда рублей, что на 60% больше аналогичных показателей РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:16:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В ходе интеграции ВТБ и Почта Банка в апреле клиенты оформили 12,9 тысячи вкладов на общую сумму 7,2 миллиарда рублей, что на 60% больше аналогичных показателей марта, сообщает пресс-служба ВТБ. Средняя сумма вклада составила 575 тысяч рублей. Больше всего депозитов открыли жители Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Архангельска и Москвы. Интеграция Почта Банка с ВТБ началась в середине февраля 2025 года. Уже сегодня клиенты Почта Банка могут воспользоваться услугами ВТБ.
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почта банк, втб (банк), россия
Почта банк, ВТБ (банк), Россия
Клиенты Почта Банка открыли вклады ВТБ на сумму более 7 млрд рублей

Клиенты Почта Банка открыли вклады ВТБ на сумму 7,2 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В ходе интеграции ВТБ и Почта Банка в апреле клиенты оформили 12,9 тысячи вкладов на общую сумму 7,2 миллиарда рублей, что на 60% больше аналогичных показателей марта, сообщает пресс-служба ВТБ.
Средняя сумма вклада составила 575 тысяч рублей. Больше всего депозитов открыли жители Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Архангельска и Москвы.
Интеграция Почта Банка с ВТБ началась в середине февраля 2025 года. Уже сегодня клиенты Почта Банка могут воспользоваться услугами ВТБ.
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Почта банкВТБ (банк)Россия
 
 
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