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Клиенты Почта Банка открыли вклады ВТБ на сумму более 7 млрд рублей

Клиенты Почта Банка открыли вклады ВТБ на сумму более 7 млрд рублей - РИА Новости, 29.05.2025

Клиенты Почта Банка открыли вклады ВТБ на сумму более 7 млрд рублей

В ходе интеграции ВТБ и Почта Банка в апреле клиенты оформили 12,9 тысячи вкладов на общую сумму 7,2 миллиарда рублей, что на 60% больше аналогичных показателей РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:16:00+03:00

2025-05-29T15:16:00+03:00

2025-05-29T15:16:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В ходе интеграции ВТБ и Почта Банка в апреле клиенты оформили 12,9 тысячи вкладов на общую сумму 7,2 миллиарда рублей, что на 60% больше аналогичных показателей марта, сообщает пресс-служба ВТБ. Средняя сумма вклада составила 575 тысяч рублей. Больше всего депозитов открыли жители Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Архангельска и Москвы. Интеграция Почта Банка с ВТБ началась в середине февраля 2025 года. Уже сегодня клиенты Почта Банка могут воспользоваться услугами ВТБ.

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2025

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почта банк, втб (банк), россия