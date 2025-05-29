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Дрон ВСУ атаковал предприятие в Шебекино
Дрон ВСУ атаковал предприятие в Шебекино - РИА Новости, 29.05.2025
Дрон ВСУ атаковал предприятие в Шебекино
Украинский дрон ударил по территории предприятия в городе Шебекино Белгородской области, повредив грузовой автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T19:09:00+03:00
2025-05-29T19:09:00+03:00
2025-05-29T19:10:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Украинский дрон ударил по территории предприятия в городе Шебекино Белгородской области, повредив грузовой автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино дрон ударил по территории предприятия — повреждён "Камаз". В районе села Белянка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал работающий в поле трактор — транспортное средство повреждено. В селе Зимовенька от удара дрона в частном доме повреждены окна, фасад, забор и припаркованная "Газель". Ещё один беспилотник сдетонировал во дворе другого домовладения", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе на участке дороги Октябрьский — Щетиновка FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю — полуприцеп уничтожен огнём. В сообщении главы области не было указано информации о погибших или пострадавших среди мирных жителей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Россия
Дрон ВСУ атаковал предприятие в Шебекино
Гладков: дрон ВСУ повредил грузовик на территории предприятия в Шебекино