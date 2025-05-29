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Дрон ВСУ атаковал предприятие в Шебекино - РИА Новости, 29.05.2025
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19:09 29.05.2025 (обновлено: 19:10 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/vsu-2019853147.html
Дрон ВСУ атаковал предприятие в Шебекино
Дрон ВСУ атаковал предприятие в Шебекино - РИА Новости, 29.05.2025
Дрон ВСУ атаковал предприятие в Шебекино
Украинский дрон ударил по территории предприятия в городе Шебекино Белгородской области, повредив грузовой автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T19:09:00+03:00
2025-05-29T19:10:00+03:00
происшествия
шебекино
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Украинский дрон ударил по территории предприятия в городе Шебекино Белгородской области, повредив грузовой автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Шебекино дрон ударил по территории предприятия — повреждён "Камаз". В районе села Белянка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал работающий в поле трактор — транспортное средство повреждено. В селе Зимовенька от удара дрона в частном доме повреждены окна, фасад, забор и припаркованная "Газель". Ещё один беспилотник сдетонировал во дворе другого домовладения", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе на участке дороги Октябрьский — Щетиновка FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю — полуприцеп уничтожен огнём. В сообщении главы области не было указано информации о погибших или пострадавших среди мирных жителей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, россия
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Россия
Дрон ВСУ атаковал предприятие в Шебекино

Гладков: дрон ВСУ повредил грузовик на территории предприятия в Шебекино

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Украинский дрон ударил по территории предприятия в городе Шебекино Белгородской области, повредив грузовой автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В городе Шебекино дрон ударил по территории предприятия — повреждён "Камаз". В районе села Белянка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал работающий в поле трактор — транспортное средство повреждено. В селе Зимовенька от удара дрона в частном доме повреждены окна, фасад, забор и припаркованная "Газель". Ещё один беспилотник сдетонировал во дворе другого домовладения", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе на участке дороги Октябрьский — Щетиновка FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю — полуприцеп уничтожен огнём.
В сообщении главы области не было указано информации о погибших или пострадавших среди мирных жителей.
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22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияШебекиноБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковРоссия
 
 
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