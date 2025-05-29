https://ria.ru/20250529/vsu-2019779078.html

Командира ВСУ, причастного к атаке на Курск, внесли в перечень террористов

Командира ВСУ, причастного к атаке на Курск, внесли в перечень террористов - РИА Новости, 29.05.2025

Командира ВСУ, причастного к атаке на Курск, внесли в перечень террористов

Один из украинских командиров, причастных к атаке на Курск 15 апреля, Андрей Дзяний* внесен в список террористов и экстремистов в РФ, следует из соответствующей РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:58:00+03:00

2025-05-29T14:58:00+03:00

2025-05-29T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Один из украинских командиров, причастных к атаке на Курск 15 апреля, Андрей Дзяний* внесен в список террористов и экстремистов в РФ, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Дзяний* Андрей Анатольевич, 03.07.1975 г.р., г. Хмельницкий Хмельницкой области Украины", - значится в перечне. Ранее в СК сообщили, что установлены три украинских командира, причастных к массированной атаке на Курск 15 апреля. Это командир 14-го отдельного полка беспилотных систем ВФУ полковник Дмитрий Бондарович, командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов воздушных сил Украины полковник Андрей Дзяний* и его заместитель Виталий Сендзюк. Под их командованием украинские боевики задействовали более 100 дронов для атаки на Курск, в результате погибла пожилая женщина, еще девять человек ранены, отмечали в СК.* внесен в список террористов и экстремистов в РФ

https://ria.ru/20250321/oblast-2006374705.html

https://ria.ru/20250312/naemnik-2004494611.html

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россия

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курск, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), хмельницкий (город), общество