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Командира ВСУ, причастного к атаке на Курск, внесли в перечень террористов - РИА Новости, 29.05.2025
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14:58 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/vsu-2019779078.html
Командира ВСУ, причастного к атаке на Курск, внесли в перечень террористов
Командира ВСУ, причастного к атаке на Курск, внесли в перечень террористов - РИА Новости, 29.05.2025
Командира ВСУ, причастного к атаке на Курск, внесли в перечень террористов
Один из украинских командиров, причастных к атаке на Курск 15 апреля, Андрей Дзяний* внесен в список террористов и экстремистов в РФ, следует из соответствующей РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:58:00+03:00
2025-05-29T14:58:00+03:00
курск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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хмельницкий (город)
общество
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Один из украинских командиров, причастных к атаке на Курск 15 апреля, Андрей Дзяний* внесен в список террористов и экстремистов в РФ, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Дзяний* Андрей Анатольевич, 03.07.1975 г.р., г. Хмельницкий Хмельницкой области Украины", - значится в перечне. Ранее в СК сообщили, что установлены три украинских командира, причастных к массированной атаке на Курск 15 апреля. Это командир 14-го отдельного полка беспилотных систем ВФУ полковник Дмитрий Бондарович, командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов воздушных сил Украины полковник Андрей Дзяний* и его заместитель Виталий Сендзюк. Под их командованием украинские боевики задействовали более 100 дронов для атаки на Курск, в результате погибла пожилая женщина, еще девять человек ранены, отмечали в СК.* внесен в список террористов и экстремистов в РФ
https://ria.ru/20250321/oblast-2006374705.html
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курск, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), хмельницкий (город), общество
Курск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Хмельницкий (город), Общество
Командира ВСУ, причастного к атаке на Курск, внесли в перечень террористов

Дзяния, причастного к атаке на Курск 15 апреля, внесли в перечень террористов

© Фото : Сергей Котляров/TelegramПоследствия атаки ВСУ по жилым домам в Курске
Последствия атаки ВСУ по жилым домам в Курске - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : Сергей Котляров/Telegram
Последствия атаки ВСУ по жилым домам в Курске. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Один из украинских командиров, причастных к атаке на Курск 15 апреля, Андрей Дзяний* внесен в список террористов и экстремистов в РФ, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.
"Дзяний* Андрей Анатольевич, 03.07.1975 г.р., г. Хмельницкий Хмельницкой области Украины", - значится в перечне.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Более 45 военных ВСУ осудили за преступления в Курской области
21 марта, 09:18
Ранее в СК сообщили, что установлены три украинских командира, причастных к массированной атаке на Курск 15 апреля. Это командир 14-го отдельного полка беспилотных систем ВФУ полковник Дмитрий Бондарович, командир 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов воздушных сил Украины полковник Андрей Дзяний* и его заместитель Виталий Сендзюк.
Под их командованием украинские боевики задействовали более 100 дронов для атаки на Курск, в результате погибла пожилая женщина, еще девять человек ранены, отмечали в СК.
* внесен в список террористов и экстремистов в РФ
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КурскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Хмельницкий (город)Общество
 
 
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