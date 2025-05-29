https://ria.ru/20250529/vsu-2019746201.html

ВСУ потеряли 70 военнослужащих в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

ВСУ потеряли 70 военнослужащих в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 29.05.2025

ВСУ потеряли 70 военнослужащих в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

ВСУ потеряли за сутки в зоне действий группировки войск "Днепр" до 70 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:32:00+03:00

2025-05-29T12:32:00+03:00

2025-05-29T12:32:00+03:00

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херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне действий группировки войск "Днепр" до 70 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка Запорожской области, Берислав, Никольское, Антоновка и Велетенское Херсонской области. Противник потерял до 70 военнослужащих и девять автомобилей. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, два склада боеприпасов",- говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)