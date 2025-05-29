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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 29.05.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:29:00+03:00

2025-05-29T12:29:00+03:00

2025-05-29T12:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

алексеевка

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка, двух штурмовых центров сил специальных операций ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Прикол, Алексеевка, Гирино, Хотень, Новая Сечь, Юнаковка, Червоное, Храповщина, Корчаковка и Садки Сумской области. Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

алексеевка

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алексеевка, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)