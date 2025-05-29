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ВСУ нанесли более 70 артударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 29.05.2025
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12:09 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/vsu-2019740094.html
ВСУ нанесли более 70 артударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли более 70 артударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 29.05.2025
ВСУ нанесли более 70 артударов по Херсонской области за сутки
Один мирный житель Алешек ранен в результате украинского артиллерийского обстрела, в течение суток ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:09:00+03:00
2025-05-29T12:09:00+03:00
в мире
херсонская область
каир (город)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 29 мая - РИА Новости. Один мирный житель Алешек ранен в результате украинского артиллерийского обстрела, в течение суток ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 74 удара из ствольной артиллерии, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Алешках мирный житель получил ранения. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 54 удара из ствольной артиллерии. Еще 20 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За день под огонь украинской армии попали 11 населенных пунктов области: Каиры, Любимовка, Заводовка, Софиевка, Васильевка, Днепряны, Алешки, Великая Лепетиха, Новая Маячка, Новая Каховка, Каховка.
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в мире, херсонская область , каир (город), вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Каир (город), Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли более 70 артударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 74 артудара по Херсонской области за сутки, ранен мирный житель

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 29 мая - РИА Новости. Один мирный житель Алешек ранен в результате украинского артиллерийского обстрела, в течение суток ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 74 удара из ствольной артиллерии, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела ВСУ в Алешках мирный житель получил ранения. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 54 удара из ствольной артиллерии. Еще 20 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
За день под огонь украинской армии попали 11 населенных пунктов области: Каиры, Любимовка, Заводовка, Софиевка, Васильевка, Днепряны, Алешки, Великая Лепетиха, Новая Маячка, Новая Каховка, Каховка.
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В миреХерсонская областьКаир (город)Вооруженные силы Украины
 
 
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