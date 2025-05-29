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В Сумской области несколько мобилизованных солдат ВСУ покончили с собой - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:09 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/vsu-2019695417.html
В Сумской области несколько мобилизованных солдат ВСУ покончили с собой
В Сумской области несколько мобилизованных солдат ВСУ покончили с собой - РИА Новости, 29.05.2025
В Сумской области несколько мобилизованных солдат ВСУ покончили с собой
В Сумской области несколько украинских солдат, подвергшихся мобилизации, совершили суицид из-за ужесточившегося давления на них киевского режима и... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T06:09:00+03:00
2025-05-29T06:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Сумской области несколько украинских солдат, подвергшихся мобилизации, совершили суицид из-за ужесточившегося давления на них киевского режима и националистических заградотрядов, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье."Несколько мобилизованных украинских военнослужащих на удерживаемых ВСУ позициях в Сумской области, покончили жизнь самоубийством, не выдержав с одной стороны шквала артиллерийского огня и ударов дронов Вооруженных сил Российской Федерации, с другой — давления националистических заградотрядов и бесчеловечных приказов киевского командования", — отметил собеседник агентства.Источник пояснил, что власти запрещают военнослужащим ВСУ покидать позиции.При этом, по его данным, от украинской общественности и родных покончивших с собой солдат эту информацию утаивают.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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в мире, сумская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина

В Сумской области несколько мобилизованных солдат ВСУ покончили с собой

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Сумской области несколько украинских солдат, подвергшихся мобилизации, совершили суицид из-за ужесточившегося давления на них киевского режима и националистических заградотрядов, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
«
"Несколько мобилизованных украинских военнослужащих на удерживаемых ВСУ позициях в Сумской области, покончили жизнь самоубийством, не выдержав с одной стороны шквала артиллерийского огня и ударов дронов Вооруженных сил Российской Федерации, с другой — давления националистических заградотрядов и бесчеловечных приказов киевского командования", — отметил собеседник агентства.
Источник пояснил, что власти запрещают военнослужащим ВСУ покидать позиции.
При этом, по его данным, от украинской общественности и родных покончивших с собой солдат эту информацию утаивают.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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