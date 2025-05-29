https://ria.ru/20250529/vsu-2019364188.html
"Нас стирают с лица земли". Чем закончился "блестящий" план Киева
"Нас стирают с лица земли". Чем закончился "блестящий" план Киева - РИА Новости, 29.05.2025
"Нас стирают с лица земли". Чем закончился "блестящий" план Киева
Очередная попытка украинских властей привлечь на войну молодежь провалилась, констатируют западные СМИ. Сами же офицеры ВСУ бьют тревогу: армия истощена, бойцов РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T08:00:00+03:00
2025-05-29T08:00:00+03:00
2025-05-29T08:06:00+03:00
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Захар Андреев. Очередная попытка украинских властей привлечь на войну молодежь провалилась, констатируют западные СМИ. Сами же офицеры ВСУ бьют тревогу: армия истощена, бойцов не берегут, новых взять неоткуда. Однако военные эксперты призывают относиться к этим заявлениям с осторожностью.Чизбургеры и сериалыСо времен Байдена Запад требует от Киева понижения призывного возраста. Там не очень этого хотят, опасаясь дестабилизации общественной ситуации. Тем не менее совсем отказаться тоже не могут — от этого зависят поставки вооружений. В 2024-м опустили планку с 27 до 25 лет. Но североатлантическим союзникам этого мало, они добиваются отправки на фронт 18-летних.В офисе Зеленского попытались найти компромисс: предложили молодежи годичный “контракт 18-24”, предполагающий выплату миллиона гривен (1,92 миллиона рублей по текущему курсу). После 12 месяцев службы солдат получает годовую бронь и разрешение выехать за границу. Напомним, сейчас мужчинам 18-60 лет, за исключением некоторых категорий, покидать страну запрещено.Минобороны развернуло масштабную рекламную кампанию. Акцент на том, что можно приобрести за миллион гривен. Например, 33 миллиона робуксов (валюта в популярной игре Roblox), 185 лет премиум-подписки в видеохостинге Netflix или 15 625 чизбургеров в “Макдоналдсе”.Македонский и НаполеонПодписчики страницы ведомства в соцсетях все это резко раскритиковали. “Посидишь в окопах и не захочешь никакого миллиона”, — пишет один из них. “Не забывай, что большую часть этих денег придется потратить на экипировку, ремонт и другие военные потребности”, — добавляет другой.ВСУ также поучаствовали в агитации. “Думаешь, что 18 лет — мало для того, чтобы стать известным воином и полководцем? А вот история говорит, что это возможно. Александр Македонский в 18 лет участвовал в битве при Херонее, а в 24 уже завоевал Малую Азию, Финикию, Египет и создал одну из величайших империй в мире, — говорит на видео военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.И добавляет: “Наполеон Бонапарт к 24 годам уже считался блестящим командиром и даже получил звание генерала, а 43-летие император встретил в пылающей Москве”. Правда, о дальнейших событиях агитатор умолчал.Сегодня уже очевидно: рекламная кампания, которую назвали блестящей, не принесла нужного эффекта.Нищие и миллионерыКак сообщает Wall Street Journal, с момента запуска проекта в феврале “контракт 18-24” подписали всего около пятисот человек. При этом многие покинули учебный лагерь. Одна из причин — давление родителей. Те же, кто все-таки присоединился к армии, столкнулись с неприятием сослуживцев. Старшие товарищи сочли себя обделенными. Молодых новобранцев ВСУ они презрительно называют “миллионерами”, пишет американское издание.Бойцам, которые воюют давно, никто не обещает ни больших денег, ни демобилизации. В рядах ВСУ распространяется чувство усталости и разочарования, отмечает The Economist. В моральном упадке — и опытные солдаты с офицерами, и мобилизованные. Всех угнетает отсутствие четкой перспективы окончания войны и пренебрежение к человеческим жизням со стороны командования.“В последние месяцы у нас возникло ощущение, что нас стирают с лица земли, что к нашей жизни относятся, как к чему-то одноразовому”, — признался недавно в соцсетях командир батальона элитной 47-й механизированной бригады Александр Шершин, чье подразделение действует под Покровском. Офицер призвал украинский генштаб к трезвой переоценке возможностей ВСУ, исходя из “реалий на земле”.Простые солдаты в такой обстановке голосуют ногами. Как утверждает народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, “самовольно оставили часть” около трети солдат на передовой.Родина и чужбинаНа этом фоне молодые люди все чаще выбирают эмиграцию, используя для этого все возможные лазейки, включая коррупционные схемы, подчеркивает WSJ. Бегут уже в школьном возрасте. Ранее сообщалось, что на Украине появился новый вид турбизнеса: подростков вывозят из страны накануне 18-летия.Юные украинцы не видят смысла начинать карьеру дома, поскольку в 25 лет все равно мобилизуют, объясняет издание. Таким образом, все дороги ведут в армию, но ни шанс стать новым Бонапартом, ни возможность приобретения тысяч чизбургеров никого не прельщают.По мнению политолога Александра Дудчака, происходящее — признак того, что украинская пропаганда достигла предела.“Все идейные уже давно в армии, многие погибли. Большинство молодых людей не видит будущего при этом политическом режиме. У них нет ни родины, ни идеи, ради которой стоило бы умирать. Завлекать же на войну “плюшками” просто смешно. Поэтому и такие результаты набора добровольцев”, — говорит эксперт.Люди и дроныОднако сложившаяся картина не должна обманывать — несмотря на нехватку личного состава, ВСУ сохраняют боеспособность, подчеркивает военный обозреватель Дмитрий Корнев. Этого удается добиться в основном благодаря беспилотникам.“ВСУ пытаются перейти от контактных боевых действий к неконтактным, когда вместо людей воюют дроны. В их положении это едва ли не единственный способ стабилизировать фронт. Судя по всему, пока получается. На некоторых участках они создали эшелонированную оборону с помощью БПЛА, прежде всего FPV, на глубину 10-15 километров”, — объясняет эксперт.По его словам, Киеву удалось наладить массовое производство ударных дронов, тем более что проблем с комплектующими нет. Впрочем, люди все равно нужны.“Оборону на основе беспилотников тоже можно проламывать, пусть и большой ценой, — уточняет специалист. — А вот отбить дронами территорию обратно нереально. Они пока не умеют брать города”.Но к любой информации о проблемах в ВСУ нужно относиться крайне осторожно — медийная картинка может кардинально отличаться от реальности, добавляет Корнев. Как обстоят дела с личным составом в украинской армии, точно не известно.
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украина, вооруженные силы украины
Украина, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Захар Андреев. Очередная попытка украинских властей привлечь на войну молодежь провалилась, констатируют западные СМИ. Сами же офицеры ВСУ бьют тревогу: армия истощена, бойцов не берегут, новых взять неоткуда. Однако военные эксперты призывают относиться к этим заявлениям с осторожностью.
Со времен Байдена Запад требует от Киева понижения призывного возраста. Там не очень этого хотят, опасаясь дестабилизации общественной ситуации. Тем не менее совсем отказаться тоже не могут — от этого зависят поставки вооружений. В 2024-м опустили планку с 27 до 25 лет. Но североатлантическим союзникам этого мало, они добиваются отправки на фронт 18-летних.
В офисе Зеленского попытались найти компромисс: предложили молодежи годичный “контракт 18-24”, предполагающий выплату миллиона гривен (1,92 миллиона рублей по текущему курсу). После 12 месяцев службы солдат получает годовую бронь и разрешение выехать за границу. Напомним, сейчас мужчинам 18-60 лет, за исключением некоторых категорий, покидать страну запрещено.
Минобороны развернуло масштабную рекламную кампанию. Акцент на том, что можно приобрести за миллион гривен. Например, 33 миллиона робуксов (валюта в популярной игре Roblox), 185 лет премиум-подписки в видеохостинге Netflix или 15 625 чизбургеров в “Макдоналдсе”.
Подписчики страницы ведомства в соцсетях все это резко раскритиковали. “Посидишь в окопах и не захочешь никакого миллиона”, — пишет один из них. “Не забывай, что большую часть этих денег придется потратить на экипировку, ремонт и другие военные потребности”, — добавляет другой.
ВСУ также поучаствовали в агитации. “Думаешь, что 18 лет — мало для того, чтобы стать известным воином и полководцем? А вот история говорит, что это возможно. Александр Македонский в 18 лет участвовал в битве при Херонее, а в 24 уже завоевал Малую Азию, Финикию, Египет и создал одну из величайших империй в мире, — говорит на видео
военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
И добавляет: “Наполеон Бонапарт к 24 годам уже считался блестящим командиром и даже получил звание генерала, а 43-летие император встретил в пылающей Москве”. Правда, о дальнейших событиях агитатор умолчал.
Сегодня уже очевидно: рекламная кампания, которую назвали
блестящей, не принесла нужного эффекта.
Как сообщает
Wall Street Journal, с момента запуска проекта в феврале “контракт 18-24” подписали всего около пятисот человек. При этом многие покинули учебный лагерь. Одна из причин — давление родителей. Те же, кто все-таки присоединился к армии, столкнулись с неприятием сослуживцев. Старшие товарищи сочли себя обделенными. Молодых новобранцев ВСУ они презрительно называют “миллионерами”, пишет американское издание.
Бойцам, которые воюют давно, никто не обещает ни больших денег, ни демобилизации. В рядах ВСУ распространяется чувство усталости и разочарования, отмечает
The Economist. В моральном упадке — и опытные солдаты с офицерами, и мобилизованные. Всех угнетает отсутствие четкой перспективы окончания войны и пренебрежение к человеческим жизням со стороны командования.
“В последние месяцы у нас возникло ощущение, что нас стирают с лица земли, что к нашей жизни относятся, как к чему-то одноразовому”, — признался недавно в соцсетях командир батальона элитной 47-й механизированной бригады Александр Шершин, чье подразделение действует под Покровском. Офицер призвал украинский генштаб к трезвой переоценке возможностей ВСУ, исходя из “реалий на земле”.
Простые солдаты в такой обстановке голосуют ногами. Как утверждает народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, “самовольно оставили часть” около трети солдат на передовой.
На этом фоне молодые люди все чаще выбирают эмиграцию, используя для этого все возможные лазейки, включая коррупционные схемы, подчеркивает WSJ. Бегут уже в школьном возрасте. Ранее сообщалось, что на Украине появился
новый вид турбизнеса: подростков вывозят из страны накануне 18-летия.
Юные украинцы не видят смысла начинать карьеру дома, поскольку в 25 лет все равно мобилизуют, объясняет издание. Таким образом, все дороги ведут в армию, но ни шанс стать новым Бонапартом, ни возможность приобретения тысяч чизбургеров никого не прельщают.
По мнению политолога Александра Дудчака, происходящее — признак того, что украинская пропаганда достигла предела.
“Все идейные уже давно в армии, многие погибли. Большинство молодых людей не видит будущего при этом политическом режиме. У них нет ни родины, ни идеи, ради которой стоило бы умирать. Завлекать же на войну “плюшками” просто смешно. Поэтому и такие результаты набора добровольцев”, — говорит эксперт.
Однако сложившаяся картина не должна обманывать — несмотря на нехватку личного состава, ВСУ сохраняют боеспособность, подчеркивает военный обозреватель Дмитрий Корнев. Этого удается добиться в основном благодаря беспилотникам.
“ВСУ пытаются перейти от контактных боевых действий к неконтактным, когда вместо людей воюют дроны. В их положении это едва ли не единственный способ стабилизировать фронт. Судя по всему, пока получается. На некоторых участках они создали эшелонированную оборону с помощью БПЛА, прежде всего FPV, на глубину 10-15 километров”, — объясняет эксперт.
По его словам, Киеву удалось наладить массовое производство ударных дронов, тем более что проблем с комплектующими нет. Впрочем, люди все равно нужны.
“Оборону на основе беспилотников тоже можно проламывать, пусть и большой ценой, — уточняет специалист. — А вот отбить дронами территорию обратно нереально. Они пока не умеют брать города”.
Но к любой информации о проблемах в ВСУ нужно относиться крайне осторожно — медийная картинка может кардинально отличаться от реальности, добавляет Корнев. Как обстоят дела с личным составом в украинской армии, точно не известно.