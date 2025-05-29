https://ria.ru/20250529/vsu-2019364188.html

"Нас стирают с лица земли". Чем закончился "блестящий" план Киева

"Нас стирают с лица земли". Чем закончился "блестящий" план Киева - РИА Новости, 29.05.2025

"Нас стирают с лица земли". Чем закончился "блестящий" план Киева

Очередная попытка украинских властей привлечь на войну молодежь провалилась, констатируют западные СМИ. Сами же офицеры ВСУ бьют тревогу: армия истощена, бойцов РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T08:00:00+03:00

2025-05-29T08:00:00+03:00

2025-05-29T08:06:00+03:00

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Захар Андреев. Очередная попытка украинских властей привлечь на войну молодежь провалилась, констатируют западные СМИ. Сами же офицеры ВСУ бьют тревогу: армия истощена, бойцов не берегут, новых взять неоткуда. Однако военные эксперты призывают относиться к этим заявлениям с осторожностью.Чизбургеры и сериалыСо времен Байдена Запад требует от Киева понижения призывного возраста. Там не очень этого хотят, опасаясь дестабилизации общественной ситуации. Тем не менее совсем отказаться тоже не могут — от этого зависят поставки вооружений. В 2024-м опустили планку с 27 до 25 лет. Но североатлантическим союзникам этого мало, они добиваются отправки на фронт 18-летних.В офисе Зеленского попытались найти компромисс: предложили молодежи годичный “контракт 18-24”, предполагающий выплату миллиона гривен (1,92 миллиона рублей по текущему курсу). После 12 месяцев службы солдат получает годовую бронь и разрешение выехать за границу. Напомним, сейчас мужчинам 18-60 лет, за исключением некоторых категорий, покидать страну запрещено.Минобороны развернуло масштабную рекламную кампанию. Акцент на том, что можно приобрести за миллион гривен. Например, 33 миллиона робуксов (валюта в популярной игре Roblox), 185 лет премиум-подписки в видеохостинге Netflix или 15 625 чизбургеров в “Макдоналдсе”.Македонский и НаполеонПодписчики страницы ведомства в соцсетях все это резко раскритиковали. “Посидишь в окопах и не захочешь никакого миллиона”, — пишет один из них. “Не забывай, что большую часть этих денег придется потратить на экипировку, ремонт и другие военные потребности”, — добавляет другой.ВСУ также поучаствовали в агитации. “Думаешь, что 18 лет — мало для того, чтобы стать известным воином и полководцем? А вот история говорит, что это возможно. Александр Македонский в 18 лет участвовал в битве при Херонее, а в 24 уже завоевал Малую Азию, Финикию, Египет и создал одну из величайших империй в мире, — говорит на видео военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.И добавляет: “Наполеон Бонапарт к 24 годам уже считался блестящим командиром и даже получил звание генерала, а 43-летие император встретил в пылающей Москве”. Правда, о дальнейших событиях агитатор умолчал.Сегодня уже очевидно: рекламная кампания, которую назвали блестящей, не принесла нужного эффекта.Нищие и миллионерыКак сообщает Wall Street Journal, с момента запуска проекта в феврале “контракт 18-24” подписали всего около пятисот человек. При этом многие покинули учебный лагерь. Одна из причин — давление родителей. Те же, кто все-таки присоединился к армии, столкнулись с неприятием сослуживцев. Старшие товарищи сочли себя обделенными. Молодых новобранцев ВСУ они презрительно называют “миллионерами”, пишет американское издание.Бойцам, которые воюют давно, никто не обещает ни больших денег, ни демобилизации. В рядах ВСУ распространяется чувство усталости и разочарования, отмечает The Economist. В моральном упадке — и опытные солдаты с офицерами, и мобилизованные. Всех угнетает отсутствие четкой перспективы окончания войны и пренебрежение к человеческим жизням со стороны командования.“В последние месяцы у нас возникло ощущение, что нас стирают с лица земли, что к нашей жизни относятся, как к чему-то одноразовому”, — признался недавно в соцсетях командир батальона элитной 47-й механизированной бригады Александр Шершин, чье подразделение действует под Покровском. Офицер призвал украинский генштаб к трезвой переоценке возможностей ВСУ, исходя из “реалий на земле”.Простые солдаты в такой обстановке голосуют ногами. Как утверждает народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, “самовольно оставили часть” около трети солдат на передовой.Родина и чужбинаНа этом фоне молодые люди все чаще выбирают эмиграцию, используя для этого все возможные лазейки, включая коррупционные схемы, подчеркивает WSJ. Бегут уже в школьном возрасте. Ранее сообщалось, что на Украине появился новый вид турбизнеса: подростков вывозят из страны накануне 18-летия.Юные украинцы не видят смысла начинать карьеру дома, поскольку в 25 лет все равно мобилизуют, объясняет издание. Таким образом, все дороги ведут в армию, но ни шанс стать новым Бонапартом, ни возможность приобретения тысяч чизбургеров никого не прельщают.По мнению политолога Александра Дудчака, происходящее — признак того, что украинская пропаганда достигла предела.“Все идейные уже давно в армии, многие погибли. Большинство молодых людей не видит будущего при этом политическом режиме. У них нет ни родины, ни идеи, ради которой стоило бы умирать. Завлекать же на войну “плюшками” просто смешно. Поэтому и такие результаты набора добровольцев”, — говорит эксперт.Люди и дроныОднако сложившаяся картина не должна обманывать — несмотря на нехватку личного состава, ВСУ сохраняют боеспособность, подчеркивает военный обозреватель Дмитрий Корнев. Этого удается добиться в основном благодаря беспилотникам.“ВСУ пытаются перейти от контактных боевых действий к неконтактным, когда вместо людей воюют дроны. В их положении это едва ли не единственный способ стабилизировать фронт. Судя по всему, пока получается. На некоторых участках они создали эшелонированную оборону с помощью БПЛА, прежде всего FPV, на глубину 10-15 километров”, — объясняет эксперт.По его словам, Киеву удалось наладить массовое производство ударных дронов, тем более что проблем с комплектующими нет. Впрочем, люди все равно нужны.“Оборону на основе беспилотников тоже можно проламывать, пусть и большой ценой, — уточняет специалист. — А вот отбить дронами территорию обратно нереально. Они пока не умеют брать города”.Но к любой информации о проблемах в ВСУ нужно относиться крайне осторожно — медийная картинка может кардинально отличаться от реальности, добавляет Корнев. Как обстоят дела с личным составом в украинской армии, точно не известно.

https://ria.ru/20250524/ukraine-2018485306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, вооруженные силы украины