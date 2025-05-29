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При украинском обстреле в Шебекино пострадал боец подразделения "Орлан"
При украинском обстреле в Шебекино пострадал боец подразделения "Орлан" - РИА Новости, 29.05.2025
При украинском обстреле в Шебекино пострадал боец подразделения "Орлан"
Боец подразделения "Орлан" пострадал после удара ВСУ по Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:35:00+03:00
2025-05-29T17:35:00+03:00
2025-05-29T18:55:00+03:00
шебекино
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" пострадал после удара ВСУ по Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Шебекино под ударом ВСУ. Ранена боец подразделения "Орлан". При обстреле женщина второй раз получила ранение", — написал он.Тринадцатого мая она пострадала от детонации БПЛА в селе Новая Таволжанка. После выписки из больницы вернулась домой и продолжила лечение, а сегодня получила минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, плеча и спины. Ее перевозят в городскую больницу № 2 Белгорода.После атаки противника в одной квартире повреждено остекление, добавил Гладков. С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250526/vosstanovlenie-2019055579.html
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При украинском обстреле в Шебекино пострадал боец подразделения "Орлан"
Гладков: боец подразделения "Орлан" пострадал при ударе ВСУ по Шебекино