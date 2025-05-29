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При украинском обстреле в Шебекино пострадал боец подразделения "Орлан" - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:35 29.05.2025 (обновлено: 18:55 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/vsu--2019831557.html
При украинском обстреле в Шебекино пострадал боец подразделения "Орлан"
При украинском обстреле в Шебекино пострадал боец подразделения "Орлан" - РИА Новости, 29.05.2025
При украинском обстреле в Шебекино пострадал боец подразделения "Орлан"
Боец подразделения "Орлан" пострадал после удара ВСУ по Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:35:00+03:00
2025-05-29T18:55:00+03:00
шебекино
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
украина
белгородская область
происшествия
белгород
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БЕЛГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" пострадал после удара ВСУ по Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Шебекино под ударом ВСУ. Ранена боец подразделения "Орлан". При обстреле женщина второй раз получила ранение", — написал он.Тринадцатого мая она пострадала от детонации БПЛА в селе Новая Таволжанка. После выписки из больницы вернулась домой и продолжила лечение, а сегодня получила минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, плеча и спины. Ее перевозят в городскую больницу № 2 Белгорода.После атаки противника в одной квартире повреждено остекление, добавил Гладков. С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250526/vosstanovlenie-2019055579.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
шебекино
украина
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шебекино, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина, белгородская область, происшествия, белгород
Шебекино, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Украина, Белгородская область, Происшествия, Белгород
При украинском обстреле в Шебекино пострадал боец подразделения "Орлан"

Гладков: боец подразделения "Орлан" пострадал при ударе ВСУ по Шебекино

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" пострадал после удара ВСУ по Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Шебекино под ударом ВСУ. Ранена боец подразделения "Орлан". При обстреле женщина второй раз получила ранение", — написал он.
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Тринадцатого мая она пострадала от детонации БПЛА в селе Новая Таволжанка. После выписки из больницы вернулась домой и продолжила лечение, а сегодня получила минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, плеча и спины. Ее перевозят в городскую больницу № 2 Белгорода.
После атаки противника в одной квартире повреждено остекление, добавил Гладков.
С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковУкраинаБелгородская областьПроисшествияБелгород
 
 
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