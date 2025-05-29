https://ria.ru/20250529/vsu--2019747347.html

ВСУ потеряли до 240 военных в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 240 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 29.05.2025

ВСУ потеряли до 240 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Группировка "Юг" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне ответственности группировки до 240 военнослужащих и три бронемашины, сообщило... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:35:00+03:00

2025-05-29T12:35:00+03:00

2025-05-29T12:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

северск

константиновка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Группировка "Юг" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне ответственности группировки до 240 военнослужащих и три бронемашины, сообщило Минобороны РФ. "Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Ильиновка, Бересток, Северск, Серебрянка, Константиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть пикапов и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении. Отмечается, что уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад материальных средств.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

северск

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донецкая народная республика, северск, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность