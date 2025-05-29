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ВСУ потеряли до 240 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/vsu--2019747347.html
ВСУ потеряли до 240 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 240 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 29.05.2025
ВСУ потеряли до 240 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Группировка "Юг" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне ответственности группировки до 240 военнослужащих и три бронемашины, сообщило... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:35:00+03:00
2025-05-29T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
северск
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Группировка "Юг" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне ответственности группировки до 240 военнослужащих и три бронемашины, сообщило Минобороны РФ. "Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Ильиновка, Бересток, Северск, Серебрянка, Константиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть пикапов и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении. Отмечается, что уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад материальных средств.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, северск, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Северск, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 240 военных в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ за сутки в зоне действий "Юга" потеряли до 240 военных и три бронемашины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Группировка "Юг" нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне ответственности группировки до 240 военнослужащих и три бронемашины, сообщило Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Ильиновка, Бересток, Северск, Серебрянка, Константиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть пикапов и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСеверскКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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