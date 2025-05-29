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Группировка "Запад" продвигается вперед после освобождения Строевки
Группировка "Запад" продвигается вперед после освобождения Строевки - РИА Новости, 29.05.2025
Группировка "Запад" продвигается вперед после освобождения Строевки
Подразделения группировки войск "Запад" после освобождения Строевки в Харьковской области продолжают продвигаться вперед, выбивая ВСУ из населенных пунктов,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:21:00+03:00
2025-05-29T13:21:00+03:00
2025-05-29T13:30:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" после освобождения Строевки в Харьковской области продолжают продвигаться вперед, выбивая ВСУ из населенных пунктов, заявило Минобороны России.МО РФ в четверг сообщило, что российские войска взяли под контроль Строевку в Харьковской области. В ведомстве отметили, что в знак освобождения населенного пункта от украинских формирований военнослужащие ВС РФ установили флаг России."Подразделения группировки войск "Запад" продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении министерства.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Харьковская область
Группировка "Запад" продвигается вперед после освобождения Строевки
МО РФ: группировка "Запад" продвигается вперед после освобождения Строевки