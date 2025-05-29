https://ria.ru/20250529/vozhdenie-2019688344.html

Эксперт пояснил возможное наказание за езду после приема лекарств

Эксперт пояснил возможное наказание за езду после приема лекарств - РИА Новости, 29.05.2025

Эксперт пояснил возможное наказание за езду после приема лекарств

Управление автомобилем под воздействием лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, в случае принятия нового закона в РФ может грозить водителю лишением прав на... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T03:38:00+03:00

2025-05-29T03:38:00+03:00

2025-05-29T03:38:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Управление автомобилем под воздействием лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, в случае принятия нового закона в РФ может грозить водителю лишением прав на срок не менее 1,5 лет и штрафом в размере 45 тысяч рублей, рассказал РИА Новости автоэксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы организации "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект правительства, которым вводится административное наказание за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание. Согласно изменениям в примечание к статье 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения"), ответственность наступит в случае наличия в организме новых потенциально опасных психоактивных веществ. Также законопроект устанавливает ответственность за обнаружение в организме водителя лекарственных препаратов, ухудшающих внимание, но не относящиеся к этиловому спирту и наркотикам. "Санкции по статье 12.8 КоАП очень строгие: лишение права управления сроком не менее полутора лет и штраф 45 тысяч рублей. Применяются они независимо от дозы, рецепта и субъективного самочувствия водителя", - рассказал Шкуматов, разъясняя текст правительственного законопроекта. По словам эксперта, в соответствии с законопроектом, под уголовно-административную норму попадают широкодоступные лекарства: противокашлевые средства с кодеином, сердечные капли с фенобарбиталом, ряд седативных и анальгетических препаратов. Шкуматов подчеркнул, что методика медицинского освидетельствования не предусматривает "пороговых" значений, аналогичных допустимой норме алкоголя. "Ситуацию усугубляет отсутствие юридически обязательного перечня "запрещенных" лекарств: Минздрав публикует лишь рекомендательный список, не охватывающий быстро обновляющийся ассортимент аптек. Информационные предупреждения на самих препаратах, как правило, сформулированы неоднозначно, а крупноформатная маркировка для водителей пока не введена. Дополнительно клинические показатели (давление, пульс, координация) официально исключены из оценки состояния", - отметил Шкуматов. Эксперт при этом отметил, что одобренный Госдумой законопроект призван устранить этот пробел, так как вводит специальный перечень препаратов, прием которых способен ухудшить внимание и реакцию. Его формирование и актуализацию планируется поручить правительству, подчеркнул Шкуматов. "Ответственность водителя наступит при одновременном наличии в организме вещества из реестра и совокупности клинических признаков опьянения, что предполагает изменение действующей процедуры медосвидетельствования", - добавил эксперт. Он порекомендовал водителям, принимающим лекарства, тщательно изучить состав всех препаратов, а также сообщить врачу о необходимость управления автомобилем. Кроме того, Шкуматов посоветовал хранить рецепты и инструкции в машине для возможного обжалования протокола. "Воздерживайтесь от поездок в течение полного периода выведения действующего вещества из организма (для кодеина - до 12 часов, для фенобарбитала - до четырёх суток) с удвоенным запасом времени, не полагайтесь на субъективное ощущение бодрости, поскольку сегодня юридически значим лишь факт обнаружения вещества", - рекомендует автоэксперт.

https://ria.ru/20250106/shtraf-1992634331.html

https://ria.ru/20250331/osago-2008374203.html

https://ria.ru/20241210/shtraf-1988390492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, петр шкуматов, госдума рф