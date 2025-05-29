Володин отчитался о принятых законах по борьбе с нелегальной миграцией
Володин: принятые законы по борьбе с нелегальной миграцией начали работать
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Госдума с 2024 года приняла 16 законов, касающихся нелегальной миграции, эти законы начали работать, сегодня организация незаконной миграции отнесена к особо тяжким преступлениям, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
Ранее в Екатеринбурге задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек по подозрению в организации ОПГ в сфере незаконной миграции. Председатель Госдумы отметил, что, по данным МВД, преступники фиктивно регистрировали мигрантов и помогали сдавать экзамен, все эти действия совершались из корыстных побуждений.
"Государственная Дума с 2024 года приняла 16 законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией... Сегодня видим, что законы начали работать", - написал Володин.
По его словам, в соответствии с принятым ранее законом сегодня организация незаконной миграции отнесена к особо тяжким преступлениям, злоумышленникам теперь грозит лишение свободы сроком до 15 лет, штраф до 5 миллионов рублей, а также лишение права занимать определённые должности на срок до 10 лет.
"Деньги, имущество и ценности, полученные в результате преступных действий, будут конфискованы... Dura lex, sed lex (закон суров, но это закон). Надеемся, что те, кто занимается незаконной миграцией, наконец-то поймут это", - отметил председатель Госдумы.
Он напомнил, что в конце прошлого года был установлен полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов на знание русского языка, тогда же было принято решение по ужесточению ответственности за организацию незаконной миграции и пособничество в этом.