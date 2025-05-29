https://ria.ru/20250529/volodin-2019856692.html

Володин отчитался о принятых законах по борьбе с нелегальной миграцией

Володин отчитался о принятых законах по борьбе с нелегальной миграцией - РИА Новости, 29.05.2025

Володин отчитался о принятых законах по борьбе с нелегальной миграцией

Госдума с 2024 года приняла 16 законов, касающихся нелегальной миграции, эти законы начали работать, сегодня организация незаконной миграции отнесена к особо... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T19:49:00+03:00

2025-05-29T19:49:00+03:00

2025-05-29T19:50:00+03:00

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Госдума с 2024 года приняла 16 законов, касающихся нелегальной миграции, эти законы начали работать, сегодня организация незаконной миграции отнесена к особо тяжким преступлениям, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. Ранее в Екатеринбурге задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек по подозрению в организации ОПГ в сфере незаконной миграции. Председатель Госдумы отметил, что, по данным МВД, преступники фиктивно регистрировали мигрантов и помогали сдавать экзамен, все эти действия совершались из корыстных побуждений. "Государственная Дума с 2024 года приняла 16 законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией... Сегодня видим, что законы начали работать", - написал Володин. По его словам, в соответствии с принятым ранее законом сегодня организация незаконной миграции отнесена к особо тяжким преступлениям, злоумышленникам теперь грозит лишение свободы сроком до 15 лет, штраф до 5 миллионов рублей, а также лишение права занимать определённые должности на срок до 10 лет. "Деньги, имущество и ценности, полученные в результате преступных действий, будут конфискованы... Dura lex, sed lex (закон суров, но это закон). Надеемся, что те, кто занимается незаконной миграцией, наконец-то поймут это", - отметил председатель Госдумы. Он напомнил, что в конце прошлого года был установлен полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов на знание русского языка, тогда же было принято решение по ужесточению ответственности за организацию незаконной миграции и пособничество в этом.

https://ria.ru/20250529/bfu-2019572145.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия, мигранты, миграция