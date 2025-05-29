https://ria.ru/20250529/vojska-2019677022.html

Украинские войска обстреляли школу в Горловке

Украинские войска обстреляли школу в Горловке - РИА Новости, 29.05.2025

Украинские войска обстреляли школу в Горловке

Школа в Горловке получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает управление правительства ДНР по вопросам документирования... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T00:05:00+03:00

2025-05-29T00:05:00+03:00

2025-05-29T00:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

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донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Школа в Горловке получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале. "По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 28 мая по состоянию на 23.50 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Горловка (Калининский район): ГБОУ "Школа № 60 городского округа Горловка" по улице Горловской Дивизии", - сообщает управление. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, происшествия