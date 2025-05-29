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Украинские войска обстреляли школу в Горловке - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:05 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/vojska-2019677022.html
Украинские войска обстреляли школу в Горловке
Украинские войска обстреляли школу в Горловке - РИА Новости, 29.05.2025
Украинские войска обстреляли школу в Горловке
Школа в Горловке получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает управление правительства ДНР по вопросам документирования... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T00:05:00+03:00
2025-05-29T00:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Школа в Горловке получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале. "По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 28 мая по состоянию на 23.50 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Горловка (Калининский район): ГБОУ "Школа № 60 городского округа Горловка" по улице Горловской Дивизии", - сообщает управление. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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украина
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горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли школу в Горловке

Школа в Горловке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела Горловки украинскими войсками
Последствия обстрела Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : Приходько РИК / Telegram
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Школа в Горловке получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале.
"По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 28 мая по состоянию на 23.50 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Горловка (Калининский район): ГБОУ "Школа № 60 городского округа Горловка" по улице Горловской Дивизии", - сообщает управление.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСтиролПроисшествия
 
 
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