https://ria.ru/20250529/voenkory-2019683061.html

В Госдуме предложили учредить премию для военных корреспондентов

В Госдуме предложили учредить премию для военных корреспондентов - РИА Новости, 29.05.2025

В Госдуме предложили учредить премию для военных корреспондентов

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением учредить... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T01:41:00+03:00

2025-05-29T01:41:00+03:00

2025-05-29T10:04:00+03:00

общество

россия

сергей миронов

александр твардовский

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_f2e2e41aeba9b0071a62f3b155c5dd40.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением учредить государственную премию для военных корреспондентов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. "Представляется целесообразным предложить учредить государственную премию для военных корреспондентов", - говорится в письме. Предлагается присвоить данной награде имя Александра Твардовского - выдающегося советского поэта и военного корреспондента, освещавшего подвиги Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. По мнению авторов инициативы, имя Твардовского подчеркнет историческую преемственность между поколением военкоров времен Великой Отечественной и сегодняшними журналистами, работающими в зоне специальной военной операции. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что данная премия может стать важнейшим механизмом господдержки журналистов, выполняющих профессиональный долг в зоне повышенного риска. Ее присуждение, по мнению политика, будет служить выражением признательности со стороны государства и общества тем, кто в условиях боевых действий обеспечивает информационную защиту страны. Лидер СРЗП отметил, что военные корреспонденты, работающие на СВО, вносят существенный вклад в обеспечение информационного суверенитета России, формирование объективной картины происходящих событий и противодействие распространению дезинформации. "Их профессиональная деятельность приобретает особую значимость в условиях проведения агрессивной информационной войны против Российской Федерации странами коллективного Запада", - сказал парламентарий. Миронов считает, что работа военных корреспондентов требует не только высоких профессиональных навыков, но и личного мужества, готовности к самопожертвованию ради защиты своей родины, а их материалы являются достоверным источником информации для широкой общественности. "Они способствуют укреплению патриотического сознания граждан и противодействию попыткам фальсификации истории. Учитывая многочисленные заслуги военных корреспондентов, партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает учредить для них специальную государственную премию", - заключил депутат.

https://ria.ru/20250403/gosduma-2009193644.html

https://ria.ru/20250110/premiya-1993135860.html

https://ria.ru/20241212/veteran-1988718158.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей миронов, александр твардовский, владимир путин, госдума рф