Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили учредить премию для военных корреспондентов - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 29.05.2025 (обновлено: 10:04 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/voenkory-2019683061.html
В Госдуме предложили учредить премию для военных корреспондентов
В Госдуме предложили учредить премию для военных корреспондентов - РИА Новости, 29.05.2025
В Госдуме предложили учредить премию для военных корреспондентов
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением учредить... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T01:41:00+03:00
2025-05-29T10:04:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
александр твардовский
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_f2e2e41aeba9b0071a62f3b155c5dd40.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением учредить государственную премию для военных корреспондентов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. "Представляется целесообразным предложить учредить государственную премию для военных корреспондентов", - говорится в письме. Предлагается присвоить данной награде имя Александра Твардовского - выдающегося советского поэта и военного корреспондента, освещавшего подвиги Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. По мнению авторов инициативы, имя Твардовского подчеркнет историческую преемственность между поколением военкоров времен Великой Отечественной и сегодняшними журналистами, работающими в зоне специальной военной операции. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что данная премия может стать важнейшим механизмом господдержки журналистов, выполняющих профессиональный долг в зоне повышенного риска. Ее присуждение, по мнению политика, будет служить выражением признательности со стороны государства и общества тем, кто в условиях боевых действий обеспечивает информационную защиту страны. Лидер СРЗП отметил, что военные корреспонденты, работающие на СВО, вносят существенный вклад в обеспечение информационного суверенитета России, формирование объективной картины происходящих событий и противодействие распространению дезинформации. "Их профессиональная деятельность приобретает особую значимость в условиях проведения агрессивной информационной войны против Российской Федерации странами коллективного Запада", - сказал парламентарий. Миронов считает, что работа военных корреспондентов требует не только высоких профессиональных навыков, но и личного мужества, готовности к самопожертвованию ради защиты своей родины, а их материалы являются достоверным источником информации для широкой общественности. "Они способствуют укреплению патриотического сознания граждан и противодействию попыткам фальсификации истории. Учитывая многочисленные заслуги военных корреспондентов, партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает учредить для них специальную государственную премию", - заключил депутат.
https://ria.ru/20250403/gosduma-2009193644.html
https://ria.ru/20250110/premiya-1993135860.html
https://ria.ru/20241212/veteran-1988718158.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_628:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_3ea72ad31304408e2b2f048f1d6285a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей миронов, александр твардовский, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Александр Твардовский, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме предложили учредить премию для военных корреспондентов

Миронов предложил учредить госпремию для военных корреспондентов

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением учредить государственную премию для военных корреспондентов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Госдума отклонила поправки о статусе ветерана для военкоров СВО
3 апреля, 19:06
"Представляется целесообразным предложить учредить государственную премию для военных корреспондентов", - говорится в письме.
Предлагается присвоить данной награде имя Александра Твардовского - выдающегося советского поэта и военного корреспондента, освещавшего подвиги Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.
По мнению авторов инициативы, имя Твардовского подчеркнет историческую преемственность между поколением военкоров времен Великой Отечественной и сегодняшними журналистами, работающими в зоне специальной военной операции.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что данная премия может стать важнейшим механизмом господдержки журналистов, выполняющих профессиональный долг в зоне повышенного риска.
Награждения военкоров России сегодня премией правительства - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Мишустин наградил военкоров "России сегодня" премией правительства
10 января, 15:29
Ее присуждение, по мнению политика, будет служить выражением признательности со стороны государства и общества тем, кто в условиях боевых действий обеспечивает информационную защиту страны.
Лидер СРЗП отметил, что военные корреспонденты, работающие на СВО, вносят существенный вклад в обеспечение информационного суверенитета России, формирование объективной картины происходящих событий и противодействие распространению дезинформации.
"Их профессиональная деятельность приобретает особую значимость в условиях проведения агрессивной информационной войны против Российской Федерации странами коллективного Запада", - сказал парламентарий.
Миронов считает, что работа военных корреспондентов требует не только высоких профессиональных навыков, но и личного мужества, готовности к самопожертвованию ради защиты своей родины, а их материалы являются достоверным источником информации для широкой общественности.
"Они способствуют укреплению патриотического сознания граждан и противодействию попыткам фальсификации истории. Учитывая многочисленные заслуги военных корреспондентов, партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает учредить для них специальную государственную премию", - заключил депутат.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В Госдуму внесут проект о статусе ветерана для гражданских специалистов
12 декабря 2024, 01:49
 
ОбществоРоссияСергей МироновАлександр ТвардовскийВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала