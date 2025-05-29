https://ria.ru/20250529/vnukovo-2019687478.html

В аэропорту Внуково сняли временные ограничения

В аэропорту Внуково сняли временные ограничения - РИА Новости, 29.05.2025

В аэропорту Внуково сняли временные ограничения

Временные ограничения на прилет и вылет сняты в аэропорту "Внуково", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T03:17:00+03:00

2025-05-29T03:17:00+03:00

2025-05-29T03:17:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896269164_0:278:3146:2048_1920x0_80_0_0_404df11965b554f015a6e028406179af.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прилет и вылет сняты в аэропорту "Внуково", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.

https://ria.ru/20250528/vnukovo--2019528417.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность