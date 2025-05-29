https://ria.ru/20250529/vnukovo-2019687478.html
В аэропорту Внуково сняли временные ограничения
В аэропорту Внуково сняли временные ограничения - РИА Новости, 29.05.2025
В аэропорту Внуково сняли временные ограничения
Временные ограничения на прилет и вылет сняты в аэропорту "Внуково", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T03:17:00+03:00
2025-05-29T03:17:00+03:00
2025-05-29T03:17:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прилет и вылет сняты в аэропорту "Внуково", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он.
https://ria.ru/20250528/vnukovo--2019528417.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Внуково сняли временные ограничения
В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов