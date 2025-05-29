https://ria.ru/20250529/vnukovo-2019683712.html

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 29.05.2025

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения

Временные ограничения на прилет и вылет введены в аэропорту "Внуково", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T01:55:00+03:00

2025-05-29T01:55:00+03:00

2025-05-29T01:59:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прилет и вылет введены в аэропорту "Внуково", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Внуково", - написал он.Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.

https://ria.ru/20250528/ogranicheniya-2019478947.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность