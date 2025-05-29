https://ria.ru/20250529/vnukovo-2019683712.html
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 29.05.2025
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Временные ограничения на прилет и вылет введены в аэропорту "Внуково", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T01:55:00+03:00
2025-05-29T01:55:00+03:00
2025-05-29T01:59:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896269188_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_a65430015daaeb64f1c7bda3aa3f1882.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прилет и вылет введены в аэропорту "Внуково", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Внуково", - написал он.Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.
https://ria.ru/20250528/ogranicheniya-2019478947.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896269188_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_2c54f92c4d4bcbfdea111a00ddcaf20c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов