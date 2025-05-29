https://ria.ru/20250529/vladivostok-2019689321.html

Суд во Владивостоке арестовал имущество экс-мэра Николаева

Суд во Владивостоке арестовал имущество экс-мэра Николаева - РИА Новости, 29.05.2025

Суд во Владивостоке арестовал имущество экс-мэра Николаева

Ленинский районный суд Владивостока в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и членов... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T03:51:00+03:00

2025-05-29T03:51:00+03:00

2025-05-29T03:51:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и членов его семьи наложил арест на почти 370 помещений, 15 зданий, почти 270 машиномест и земельные участки, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева. ГП подала иск к Николаеву, его сестре - депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Оленева сообщала РИА Новости, что Генпрокуратурой "выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти". Суд в рамках принятия обеспечительных мер арестовал активы ответчиков. Предварительное судебное заседание назначено на 25 июня. РИА Новости выяснило, что учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске, является мать Николаева. "Наложен арест в отношении 16 земельных участков, 15 зданий, четырех объектов незавершенного строительства, арест на одно морское судно, 55 помещений, 311 жилых помещений, 266 машиномест. Наложен арест на имущество и счета ответчиков - трех физических лиц и 16 юридических лиц, арест на доли в уставных капиталах ответчиков - 16 юридических лиц", - сказала Оленева. Николаев был главой Владивостока в 2004-2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.

https://ria.ru/20250526/fond-2019035423.html

https://ria.ru/20250526/sud-2019033132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, таиланд, россия, генеральная прокуратура рф