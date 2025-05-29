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Суд во Владивостоке арестовал имущество экс-мэра Николаева - РИА Новости, 29.05.2025
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03:51 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/vladivostok-2019689321.html
Суд во Владивостоке арестовал имущество экс-мэра Николаева
Суд во Владивостоке арестовал имущество экс-мэра Николаева - РИА Новости, 29.05.2025
Суд во Владивостоке арестовал имущество экс-мэра Николаева
Ленинский районный суд Владивостока в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и членов... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T03:51:00+03:00
2025-05-29T03:51:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и членов его семьи наложил арест на почти 370 помещений, 15 зданий, почти 270 машиномест и земельные участки, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева. ГП подала иск к Николаеву, его сестре - депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Оленева сообщала РИА Новости, что Генпрокуратурой "выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти". Суд в рамках принятия обеспечительных мер арестовал активы ответчиков. Предварительное судебное заседание назначено на 25 июня. РИА Новости выяснило, что учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске, является мать Николаева. "Наложен арест в отношении 16 земельных участков, 15 зданий, четырех объектов незавершенного строительства, арест на одно морское судно, 55 помещений, 311 жилых помещений, 266 машиномест. Наложен арест на имущество и счета ответчиков - трех физических лиц и 16 юридических лиц, арест на доли в уставных капиталах ответчиков - 16 юридических лиц", - сказала Оленева. Николаев был главой Владивостока в 2004-2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.
https://ria.ru/20250526/fond-2019035423.html
https://ria.ru/20250526/sud-2019033132.html
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происшествия, владивосток, таиланд, россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Владивосток, Таиланд, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Суд во Владивостоке арестовал имущество экс-мэра Николаева

Суд по иску к экс-мэру Владивостока Николаеву арестовал сотни помещений и землю

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и членов его семьи наложил арест на почти 370 помещений, 15 зданий, почти 270 машиномест и земельные участки, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.
ГП подала иск к Николаеву, его сестре - депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Оленева сообщала РИА Новости, что Генпрокуратурой "выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти". Суд в рамках принятия обеспечительных мер арестовал активы ответчиков. Предварительное судебное заседание назначено на 25 июня. РИА Новости выяснило, что учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске, является мать Николаева.
Суд - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Фонд экс-мэра Владивостока заявил, что коррупционных схем не было
26 мая, 05:18
"Наложен арест в отношении 16 земельных участков, 15 зданий, четырех объектов незавершенного строительства, арест на одно морское судно, 55 помещений, 311 жилых помещений, 266 машиномест. Наложен арест на имущество и счета ответчиков - трех физических лиц и 16 юридических лиц, арест на доли в уставных капиталах ответчиков - 16 юридических лиц", - сказала Оленева.
Николаев был главой Владивостока в 2004-2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.
Владимир Николаев - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Суд арестовал активы экс-мэра Владивостока
26 мая, 04:38
 
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