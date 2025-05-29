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VK Fest выпустил серию билетов с работами пяти современных художников

VK Fest выпустил серию билетов с работами пяти современных художников - РИА Новости, 29.05.2025

VK Fest выпустил серию билетов с работами пяти современных художников

Лимитированную серию для Москвы, Петербурга, Сириуса, Казани и Челябинска оформили популярные локальные художники. В каждом городе VK Fest — свой автор и свой... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:30:00+03:00

2025-05-29T16:30:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Лимитированную серию для Москвы, Петербурга, Сириуса, Казани и Челябинска оформили популярные локальные художники. В каждом городе VK Fest — свой автор и свой дизайн. В проекте приняли участие Витя Повезло, Антон Логос, Гузель Гарипова, Маша Богатова и Эрик Мусин. Купить билеты можно на сайте VK Fest с 29 мая по 13 июня: цена остаётся стандартной, но их количество ограничено.Изображение для VK Fest в Москве придумал Эрик Мусин — художник, дизайнер и визионер. В своих проектах он придерживается аскетичного минимализма, через креативные и созидательные решения популяризирует искусство и пропагандирует осознанность.Гости фестиваля в Петербурге смогут купить билеты с картиной мультимедийной художницы Маши Богатовой. Автор переносит в свои работы ситуации из личной жизни, используя визуальные метафоры уюта и интимности.Билеты в особенном дизайне для VK Fest в Сириусе оформил Антон Логос — художник, фотограф и один из основателей культурного объединения ЧЭЗМ. Антон работает в манере примитивизма, использует абстракции. Вместо традиционных кистей выбирает губки и пластиковые карты.На лимитированных билетах в Казани — картина художницы Гузели Гариповой. Автор работает с графикой, настенной росписью, книжной и сценической иллюстрацией. В своих проектах Гузель обращается к национальной культуре, литературному наследию и современным визуальным формам.Билеты в Челябинске украсила иллюстрация Вити Повезло — художника, который работает в эстетике наивного искусства. Автор показывает взрослый мир глазами ребёнка, рассказывает о сложных концепциях понятно и увлекательно. Его работы позволяют увидеть привычное окружение с новой, вдохновляющей точки зрения."VK Fest давно вышел за рамки музыкального события — мы создаём пространство, где соединяются культура, вдохновение и люди. Эксклюзивная серия билетов стала частью этой идеи: фестиваль начинается с первого касания, с эстетики и смысла. Мы в восторге от того, каких сильных и самобытных художников объединила эта коллаборация! Благодаря им каждый город фестиваля получил свою визуальную эмоцию и стиль. Это настоящая художественная серия, лимитированная и потому особенно ценная. Такой билет хочется сохранить как частицу лета, искусства и энергии фестиваля", — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.Вместе с купленным билетом из ограниченной серии гости получат цифровую обложку для своей страницы ВКонтакте в том же дизайне. Каждый владелец билета сможет поучаствовать в розыгрыше оригинальной картины автора. Розыгрыши пройдут 16 июня на страницах художников ВКонтакте. Победителей определят с помощью рандомайзера и в этот же день опубликуют их имена. Правила доступны на сайте фестиваля.Недавно VK Fest объявил инфлюенсеров, которые выступят во всех пяти городах. Гости фестиваля встретятся с 110 блогерами, среди которых Дима Масленников, "Импровизаторы", Влад А4, Бустер, Дмитрий Журавлёв, Олеся Иванченко, Аня Pokrov, Юля Гаврилина, Алексей Столяров, Валя Карнавал, Гурам Амарян, Карина Кросс, Милана Хаметова, TENDERLYBAE и Оксана Самойлова. Билеты и все новости фестиваля — на сайте: vkfest.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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