Рейтинг@Mail.ru
Появилось видео с места взрыва, при котором погиб ветеран СВО Гурциев - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 29.05.2025 (обновлено: 12:40 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/video-2019724946.html
Появилось видео с места взрыва, при котором погиб ветеран СВО Гурциев
Появилось видео с места взрыва, при котором погиб ветеран СВО Гурциев - РИА Новости, 29.05.2025
Появилось видео с места взрыва, при котором погиб ветеран СВО Гурциев
Источник РИА Новости поделился видео с места взрыва в Ставрополе, при котором погиб участник программы "Время героев" Заур Гурциев. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:20:00+03:00
2025-05-29T12:40:00+03:00
происшествия
ставрополь
заур гурциев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019730665_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c9285ee8deacff885e42a8cbc64e14c5.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Источник РИА Новости поделился видео с места взрыва в Ставрополе, при котором погиб участник программы "Время героев" Заур Гурциев.Как утверждает источник, на кадрах к Гурциеву подходит его 29-летний знакомый, после чего оба погибают в результате взрыва.Минувшей ночью мэр города Иван Ульянченко заявил, что при взрыве возле жилого дома на улице Чехова погибли двое мужчин. По данным источника РИА Новости, там взорвалась граната.Следственный комитет возбудил дело по статьям "Убийство двух лиц общеопасным способом" и "Незаконное приобретение взрывных устройств".В прошлом сентябре Гурциев — участник программы "Время героев" — стал первым заместителем главы Ставрополя.Весь его карьерный путь до этого назначения был связан с военной службой, с 2019-го Гурциев возглавлял центр боевого управления (и взаимодействия авиации с сухопутными войсками) армии ВВС и ПВО.
https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019722983.html
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры взрыва гранаты в Ставрополе
Кадры взрыва гранаты в Ставрополе
2025-05-29T11:20
true
PT0M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019730665_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6540697e83de37a26ef11bddf3df9443.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставрополь, заур гурциев
Происшествия, Ставрополь, Заур Гурциев
Появилось видео с места взрыва, при котором погиб ветеран СВО Гурциев

Камера сняла момент взрыва в Ставрополе, при котором погиб участник СВО Гурциев

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Источник РИА Новости поделился видео с места взрыва в Ставрополе, при котором погиб участник программы "Время героев" Заур Гурциев.
Как утверждает источник, на кадрах к Гурциеву подходит его 29-летний знакомый, после чего оба погибают в результате взрыва.
Минувшей ночью мэр города Иван Ульянченко заявил, что при взрыве возле жилого дома на улице Чехова погибли двое мужчин. По данным источника РИА Новости, там взорвалась граната.
Следственный комитет возбудил дело по статьям "Убийство двух лиц общеопасным способом" и "Незаконное приобретение взрывных устройств".
В прошлом сентябре Гурциев — участник программы "Время героев" — стал первым заместителем главы Ставрополя.
Весь его карьерный путь до этого назначения был связан с военной службой, с 2019-го Гурциев возглавлял центр боевого управления (и взаимодействия авиации с сухопутными войсками) армии ВВС и ПВО.
Следователи СКР на месте происшествия в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Власти Ставрополя помогут семье погибшего после взрыва Гурциева
Вчера, 10:35
 
ПроисшествияСтавропольЗаур Гурциев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала