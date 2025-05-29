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Появилось видео с места взрыва, при котором погиб ветеран СВО Гурциев
Появилось видео с места взрыва, при котором погиб ветеран СВО Гурциев - РИА Новости, 29.05.2025
Появилось видео с места взрыва, при котором погиб ветеран СВО Гурциев
Источник РИА Новости поделился видео с места взрыва в Ставрополе, при котором погиб участник программы "Время героев" Заур Гурциев. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:20:00+03:00
2025-05-29T11:20:00+03:00
2025-05-29T12:40:00+03:00
происшествия
ставрополь
заур гурциев
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Источник РИА Новости поделился видео с места взрыва в Ставрополе, при котором погиб участник программы "Время героев" Заур Гурциев.Как утверждает источник, на кадрах к Гурциеву подходит его 29-летний знакомый, после чего оба погибают в результате взрыва.Минувшей ночью мэр города Иван Ульянченко заявил, что при взрыве возле жилого дома на улице Чехова погибли двое мужчин. По данным источника РИА Новости, там взорвалась граната.Следственный комитет возбудил дело по статьям "Убийство двух лиц общеопасным способом" и "Незаконное приобретение взрывных устройств".В прошлом сентябре Гурциев — участник программы "Время героев" — стал первым заместителем главы Ставрополя.Весь его карьерный путь до этого назначения был связан с военной службой, с 2019-го Гурциев возглавлял центр боевого управления (и взаимодействия авиации с сухопутными войсками) армии ВВС и ПВО.
https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019722983.html
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Кадры взрыва гранаты в Ставрополе
Кадры взрыва гранаты в Ставрополе
2025-05-29T11:20
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происшествия, ставрополь, заур гурциев
Происшествия, Ставрополь, Заур Гурциев
Появилось видео с места взрыва, при котором погиб ветеран СВО Гурциев
Камера сняла момент взрыва в Ставрополе, при котором погиб участник СВО Гурциев
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Источник РИА Новости поделился видео с места взрыва в Ставрополе, при котором погиб участник программы "Время героев" Заур Гурциев.
Как утверждает источник, на кадрах к Гурциеву подходит его 29-летний знакомый, после чего оба погибают в результате взрыва.
Минувшей ночью мэр города Иван Ульянченко заявил, что при взрыве возле жилого дома на улице Чехова погибли двое мужчин. По данным источника РИА Новости, там взорвалась граната.
Следственный комитет возбудил дело по статьям "Убийство двух лиц общеопасным способом" и "Незаконное приобретение взрывных устройств".
В прошлом сентябре Гурциев
— участник программы "Время героев" — стал первым заместителем главы Ставрополя
.
Весь его карьерный путь до этого назначения был связан с военной службой, с 2019-го Гурциев возглавлял центр боевого управления (и взаимодействия авиации с сухопутными войсками) армии ВВС и ПВО.