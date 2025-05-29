https://ria.ru/20250529/vagner-2019719220.html

В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО в рядах ЧВК "Вагнер"

В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО в рядах ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 29.05.2025

В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО в рядах ЧВК "Вагнер"

Янгиюльский городской суд по уголовным делам Узбекистана приговорил 50-летнего местного жителя к пяти годам и одному месяцу лишения свободы за участие в СВО в... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T10:19:00+03:00

2025-05-29T10:19:00+03:00

2025-05-29T11:25:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 29 мая – РИА Новости. Янгиюльский городской суд по уголовным делам Узбекистана приговорил 50-летнего местного жителя к пяти годам и одному месяцу лишения свободы за участие в СВО в рядах ЧВК "Вагнер", следует из копии приговора, которым располагает РИА Новости.По данным суда, житель Янгиюля в сентябре 2022 года выехал в Россию на заработки. Позднее он решил выступить в ЧВК "Вагнер", прошел курс военной подготовки в Краснодарском крае, затем участвовал в СВО, был ранен и прошел лечение в госпиталях в Донецке и Москве. В марте 2023 года он вернулся в Узбекистан, а в феврале этого года был задержан полицией по подозрению в хранении наркотиков."Признать А.М., 1975 года рождения, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (наемничество – ред.), а также статьи 276 части 1 (незаконное хранение наркотических средств) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и один месяц с отбыванием срока в колонии общего режима", - говорится в тексте приговора.При вынесении приговора суд учел признание вины, раскаяние и отсутствия предыдущих судимостей у подсудимого, уточняется в материалах.Статья УК Узбекистана за участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим иностранного государства, предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250514/uzbekistan-2016951470.html

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