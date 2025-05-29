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Белый дом выразил надежду, что Россия и Украина проведут переговоры - РИА Новости, 29.05.2025
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20:40 29.05.2025 (обновлено: 20:57 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/ukraina-2019862405.html
Белый дом выразил надежду, что Россия и Украина проведут переговоры
Белый дом выразил надежду, что Россия и Украина проведут переговоры - РИА Новости, 29.05.2025
Белый дом выразил надежду, что Россия и Украина проведут переговоры
США проинформируют, если президент Дональд Трамп примет решение направить своего представителя на предстоящие переговоры между Россией и Украиной в Турции,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T20:40:00+03:00
2025-05-29T20:57:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. США проинформируют, если президент Дональд Трамп примет решение направить своего представителя на предстоящие переговоры между Россией и Украиной в Турции, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Мы сообщим, если президент решит направить представителя. На данный момент у меня нет информации об этом", — сказала она на брифинге.При этом Левитт выразила надежду, что встреча между сторонами, запланированная на 2 июня в Стамбуле, состоится."Насколько мне известно, и мы на это надеемся, Россия и Украина действительно проведут прямые переговоры на следующей неделе в Стамбуле. Мы считаем, что эта встреча состоится, и именно к ней президент призывал — чтобы стороны сели за стол переговоров", — добавила она.По ее словам, Трамп с самого начала конфликта настаивал на необходимости мирного решения."Президент с самого начала ясно дал понять, что он хочет, чтобы этот конфликт был разрешен за столом переговоров, а не на поле боя", - сказала пресс-секретарь Белого дома.
https://ria.ru/20250529/zakharova-2019858395.html
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Белый дом выразил надежду, что Россия и Украина проведут переговоры

Белый дом выразил надежду, что Россия и Украина проведут переговоры 2 июня

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. США проинформируют, если президент Дональд Трамп примет решение направить своего представителя на предстоящие переговоры между Россией и Украиной в Турции, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Мы сообщим, если президент решит направить представителя. На данный момент у меня нет информации об этом", — сказала она на брифинге.
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При этом Левитт выразила надежду, что встреча между сторонами, запланированная на 2 июня в Стамбуле, состоится.
"Насколько мне известно, и мы на это надеемся, Россия и Украина действительно проведут прямые переговоры на следующей неделе в Стамбуле. Мы считаем, что эта встреча состоится, и именно к ней президент призывал — чтобы стороны сели за стол переговоров", — добавила она.
По ее словам, Трамп с самого начала конфликта настаивал на необходимости мирного решения.
"Президент с самого начала ясно дал понять, что он хочет, чтобы этот конфликт был разрешен за столом переговоров, а не на поле боя", - сказала пресс-секретарь Белого дома.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВ миреСтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Турция
 
 
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