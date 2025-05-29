https://ria.ru/20250529/ukraina-2019817205.html

Сотрудника Днепропетровского военкомата задержали за получение взятки

Сотрудника Днепропетровского военкомата задержали за получение взятки - РИА Новости, 29.05.2025

Сотрудника Днепропетровского военкомата задержали за получение взятки

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали военнослужащего взвода охраны Днепропетровского областного военкомата по обвинению в получении взятки, сообщила РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:55:00+03:00

2025-05-29T16:55:00+03:00

2025-05-29T16:55:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали военнослужащего взвода охраны Днепропетровского областного военкомата по обвинению в получении взятки, сообщила пресс-служба военкомата. "В среду, 28 мая, в Днепре (Днепропетровске - ред.) сотрудники СБУ ... задержали военнослужащего взвода охраны одного из РТЦК и СП (военкомата - ред.). Задержание произошло по подозрению в получении взятки от военнообязанного гражданина", - приводит сообщение пресс-службы военкомата издание "Судебно-юридическая газета". В военкомате утонили, что их сотруднику вменяют две статьи уголовного кодекса Украины -"Превышение военным служебным лицом полномочий" и "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Санкции статьи предусматривает ограничение свободы сроком до десяти лет.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019235737.html

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