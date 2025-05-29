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Сотрудника Днепропетровского военкомата задержали за получение взятки - РИА Новости, 29.05.2025
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16:55 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/ukraina-2019817205.html
Сотрудника Днепропетровского военкомата задержали за получение взятки
Сотрудника Днепропетровского военкомата задержали за получение взятки - РИА Новости, 29.05.2025
Сотрудника Днепропетровского военкомата задержали за получение взятки
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали военнослужащего взвода охраны Днепропетровского областного военкомата по обвинению в получении взятки, сообщила РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:55:00+03:00
2025-05-29T16:55:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали военнослужащего взвода охраны Днепропетровского областного военкомата по обвинению в получении взятки, сообщила пресс-служба военкомата. "В среду, 28 мая, в Днепре (Днепропетровске - ред.) сотрудники СБУ ... задержали военнослужащего взвода охраны одного из РТЦК и СП (военкомата - ред.). Задержание произошло по подозрению в получении взятки от военнообязанного гражданина", - приводит сообщение пресс-службы военкомата издание "Судебно-юридическая газета". В военкомате утонили, что их сотруднику вменяют две статьи уголовного кодекса Украины -"Превышение военным служебным лицом полномочий" и "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Санкции статьи предусматривает ограничение свободы сроком до десяти лет.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019235737.html
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в мире, украина, днепропетровск, служба безопасности украины, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Днепропетровск, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ
Сотрудника Днепропетровского военкомата задержали за получение взятки

СБУ задержала сотрудника Днепропетровского областного ТЦК за получение взятки

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали военнослужащего взвода охраны Днепропетровского областного военкомата по обвинению в получении взятки, сообщила пресс-служба военкомата.
"В среду, 28 мая, в Днепре (Днепропетровске - ред.) сотрудники СБУ ... задержали военнослужащего взвода охраны одного из РТЦК и СП (военкомата - ред.). Задержание произошло по подозрению в получении взятки от военнообязанного гражданина", - приводит сообщение пресс-службы военкомата издание "Судебно-юридическая газета".
В военкомате утонили, что их сотруднику вменяют две статьи уголовного кодекса Украины -"Превышение военным служебным лицом полномочий" и "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Санкции статьи предусматривает ограничение свободы сроком до десяти лет.
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