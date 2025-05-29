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В Раде допустили снятие ограничений для мужчин на выезд с Украины
В Раде допустили снятие ограничений для мужчин на выезд с Украины - РИА Новости, 29.05.2025
В Раде допустили снятие ограничений для мужчин на выезд с Украины
Вопрос снятия ограничений на выезд с Украины для молодых людей в возрасте до 23-24 лет обсуждается, заявил в четверг депутат Верховной рады Федор Вениславский. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:07:00+03:00
2025-05-29T14:07:00+03:00
2025-05-29T14:07:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Вопрос снятия ограничений на выезд с Украины для молодых людей в возрасте до 23-24 лет обсуждается, заявил в четверг депутат Верховной рады Федор Вениславский. "Есть идея, чтобы где-то до 23-24 лет не ограничивать граждан Украины в передвижении, чтобы те молодые украинцы, которые учатся за границей, имели возможность приезжать на Украину и не были вынуждены оставаться за границей, а поддерживали связь с Украиной. Этот вопрос очень чувствительный… Мы это обсуждаем, его нужно решать... Думаю в краткосрочной перспективе в парламенте будут законодательные инициативы", - сказал Вениславский на брифинге, который транслировал YouTube-канал Media Center Ukraine. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250528/rada-2019467105.html
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в мире, украина, федор вениславский, верховная рада украины
В мире, Украина, Федор Вениславский, Верховная Рада Украины
В Раде допустили снятие ограничений для мужчин на выезд с Украины
Депутат Вениславский допустил снятие ограничений на выезд украинцев 23-24 лет