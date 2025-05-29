https://ria.ru/20250529/ukraina-2019768301.html

В Раде допустили снятие ограничений для мужчин на выезд с Украины

В Раде допустили снятие ограничений для мужчин на выезд с Украины - РИА Новости, 29.05.2025

В Раде допустили снятие ограничений для мужчин на выезд с Украины

Вопрос снятия ограничений на выезд с Украины для молодых людей в возрасте до 23-24 лет обсуждается, заявил в четверг депутат Верховной рады Федор Вениславский. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:07:00+03:00

2025-05-29T14:07:00+03:00

2025-05-29T14:07:00+03:00

в мире

украина

федор вениславский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Вопрос снятия ограничений на выезд с Украины для молодых людей в возрасте до 23-24 лет обсуждается, заявил в четверг депутат Верховной рады Федор Вениславский. "Есть идея, чтобы где-то до 23-24 лет не ограничивать граждан Украины в передвижении, чтобы те молодые украинцы, которые учатся за границей, имели возможность приезжать на Украину и не были вынуждены оставаться за границей, а поддерживали связь с Украиной. Этот вопрос очень чувствительный… Мы это обсуждаем, его нужно решать... Думаю в краткосрочной перспективе в парламенте будут законодательные инициативы", - сказал Вениславский на брифинге, который транслировал YouTube-канал Media Center Ukraine. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250528/rada-2019467105.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, федор вениславский, верховная рада украины