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В Раде допустили снятие ограничений для мужчин на выезд с Украины - РИА Новости, 29.05.2025
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14:07 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/ukraina-2019768301.html
В Раде допустили снятие ограничений для мужчин на выезд с Украины
В Раде допустили снятие ограничений для мужчин на выезд с Украины - РИА Новости, 29.05.2025
В Раде допустили снятие ограничений для мужчин на выезд с Украины
Вопрос снятия ограничений на выезд с Украины для молодых людей в возрасте до 23-24 лет обсуждается, заявил в четверг депутат Верховной рады Федор Вениславский. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:07:00+03:00
2025-05-29T14:07:00+03:00
в мире
украина
федор вениславский
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Вопрос снятия ограничений на выезд с Украины для молодых людей в возрасте до 23-24 лет обсуждается, заявил в четверг депутат Верховной рады Федор Вениславский. "Есть идея, чтобы где-то до 23-24 лет не ограничивать граждан Украины в передвижении, чтобы те молодые украинцы, которые учатся за границей, имели возможность приезжать на Украину и не были вынуждены оставаться за границей, а поддерживали связь с Украиной. Этот вопрос очень чувствительный… Мы это обсуждаем, его нужно решать... Думаю в краткосрочной перспективе в парламенте будут законодательные инициативы", - сказал Вениславский на брифинге, который транслировал YouTube-канал Media Center Ukraine. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250528/rada-2019467105.html
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в мире, украина, федор вениславский, верховная рада украины
В мире, Украина, Федор Вениславский, Верховная Рада Украины
В Раде допустили снятие ограничений для мужчин на выезд с Украины

Депутат Вениславский допустил снятие ограничений на выезд украинцев 23-24 лет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Вопрос снятия ограничений на выезд с Украины для молодых людей в возрасте до 23-24 лет обсуждается, заявил в четверг депутат Верховной рады Федор Вениславский.
"Есть идея, чтобы где-то до 23-24 лет не ограничивать граждан Украины в передвижении, чтобы те молодые украинцы, которые учатся за границей, имели возможность приезжать на Украину и не были вынуждены оставаться за границей, а поддерживали связь с Украиной. Этот вопрос очень чувствительный… Мы это обсуждаем, его нужно решать... Думаю в краткосрочной перспективе в парламенте будут законодательные инициативы", - сказал Вениславский на брифинге, который транслировал YouTube-канал Media Center Ukraine.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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В миреУкраинаФедор ВениславскийВерховная Рада Украины
 
 
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