https://ria.ru/20250529/ukraina-2019760713.html

Орбан объяснил, почему Венгрия против ускоренного приема Украины в ЕС

Орбан объяснил, почему Венгрия против ускоренного приема Украины в ЕС - РИА Новости, 29.05.2025

Орбан объяснил, почему Венгрия против ускоренного приема Украины в ЕС

Венгрия выступает против ускоренного приема Украины в ЕС, потому что это приведет к открытию нового "восточного фронта", заявил венгерский премьер-министр... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T13:31:00+03:00

2025-05-29T13:31:00+03:00

2025-05-29T13:31:00+03:00

в мире

украина

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виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 29 мая - РИА Новости. Венгрия выступает против ускоренного приема Украины в ЕС, потому что это приведет к открытию нового "восточного фронта", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Нам не нужен новый восточный фронт, поэтому нам не нужно и членство Украины в Евросоюзе", - сказал Орбан, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште. Он уточнил, что у Венгрии есть свой "патриотический план" реорганизации Евросоюза, в противовес либеральному, предполагающему увеличение военных расходов и усиление контроля стран-членов из Брюсселя. "Мы хотим суверенитета. Мы не хотим общих налогов, мы не хотим общих заимствований, мы не хотим централизованного управления экономикой, и мы не хотим, чтобы наши деньги отправлялись на войну третьей страны", - подчеркнул Орбан. Венгерское правительство и другие консервативные европейские деятели также хотели бы защитить Европу от нелегальной миграции, укрепить общественную безопасность и традиционные христианские ценности, добавил он. Венгерский премьер отметил, что для реализации плана необходима победа консервативных политиков на национальных выборах, после которой последует "выигранная битва в Брюсселе". В ноябре 2024 года Орбан отметил, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. В декабре того же года он указал, что либеральный мировой порядок закончился, а от перемен выиграют те страны, которые сумеют выжать из себя максимум, и проиграют те, кто не сможет отстаивать собственные ценности. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://ria.ru/20250518/ukraina-2017719969.html

https://ria.ru/20250524/orban-2018898142.html

https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014840743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, венгрия, будапешт, виктор орбан, евросоюз