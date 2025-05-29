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"Вынудят ударить". На Западе пришли в ужас от планов Мерца по Украине - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 29.05.2025 (обновлено: 19:07 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/ukraina-2019760011.html
"Вынудят ударить". На Западе пришли в ужас от планов Мерца по Украине
"Вынудят ударить". На Западе пришли в ужас от планов Мерца по Украине - РИА Новости, 29.05.2025
"Вынудят ударить". На Западе пришли в ужас от планов Мерца по Украине
Германия стремится к непрерывным боевым действиям, помогая Украине в производстве оружия, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:28:00+03:00
2025-05-29T19:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
нато
фридрих мерц
туомас малинен
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Германия стремится к непрерывным боевым действиям, помогая Украине в производстве оружия, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Почему Германия начинает производство оружия на Украине? Это делается для того, чтобы втянуть Германию, страну НАТО, в войну. В какой-то момент Россия будет вынуждена нанести удар по этим заводам/войскам, после чего страна НАТО окажется вовлеченной напрямую, или, если нет, Украина будет вооружена для будущих атак на Россию. Цель — перманентная война", — написал он.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца о дальнобойном оружии препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
https://ria.ru/20250529/ukraina-2019708320.html
https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html
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в мире, германия, украина, россия, нато, фридрих мерц, туомас малинен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, НАТО, Фридрих Мерц, Туомас Малинен
"Вынудят ударить". На Западе пришли в ужас от планов Мерца по Украине

Малинен: Германия стремится к непрерывной войне, помогая Украине с оружием

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Германия стремится к непрерывным боевым действиям, помогая Украине в производстве оружия, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Почему Германия начинает производство оружия на Украине? Это делается для того, чтобы втянуть Германию, страну НАТО, в войну. В какой-то момент Россия будет вынуждена нанести удар по этим заводам/войскам, после чего страна НАТО окажется вовлеченной напрямую, или, если нет, Украина будет вооружена для будущих атак на Россию. Цель — перманентная война", — написал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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Вчера, 08:53
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.
В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца о дальнобойном оружии препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Страна невыученных уроков. Германия в шаге от войны с Россией
28 мая, 19:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияНАТОФридрих МерцТуомас Малинен
 
 
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