https://ria.ru/20250529/ukraina-2019760011.html

"Вынудят ударить". На Западе пришли в ужас от планов Мерца по Украине

"Вынудят ударить". На Западе пришли в ужас от планов Мерца по Украине - РИА Новости, 29.05.2025

"Вынудят ударить". На Западе пришли в ужас от планов Мерца по Украине

Германия стремится к непрерывным боевым действиям, помогая Украине в производстве оружия, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T13:28:00+03:00

2025-05-29T13:28:00+03:00

2025-05-29T19:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Германия стремится к непрерывным боевым действиям, помогая Украине в производстве оружия, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Почему Германия начинает производство оружия на Украине? Это делается для того, чтобы втянуть Германию, страну НАТО, в войну. В какой-то момент Россия будет вынуждена нанести удар по этим заводам/войскам, после чего страна НАТО окажется вовлеченной напрямую, или, если нет, Украина будет вооружена для будущих атак на Россию. Цель — перманентная война", — написал он.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца о дальнобойном оружии препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.

https://ria.ru/20250529/ukraina-2019708320.html

https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html

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в мире, германия, украина, россия, нато, фридрих мерц, туомас малинен