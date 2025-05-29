https://ria.ru/20250529/ukraina-2019716624.html
МИД заявил о необходимости надежных договоренностей по Украине
МИД заявил о необходимости надежных договоренностей по Украине - РИА Новости, 29.05.2025
МИД заявил о необходимости надежных договоренностей по Украине
Россия нуждается в надежных договоренностях в рамках урегулирования украинского кризиса, которые будут учитывать национальные интересы, в том числе в области... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:58:00+03:00
2025-05-29T09:58:00+03:00
2025-05-29T09:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152596/37/1525963773_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_785e58dba8d212079562c954cef6f9b7.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия нуждается в надежных договоренностях в рамках урегулирования украинского кризиса, которые будут учитывать национальные интересы, в том числе в области безопасности, а также не дадут конфликту вокруг Украины возобновиться, заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко."Мы неоднократно заявляли о готовности к политическому урегулированию украинского кризиса... Украинская сторона осведомлена о нашей позиции, согласно которой окончательное и устойчивое урегулирование конфликта (вокруг Украины - ред.) возможно только через полное, необратимое устранение его первопричин. Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, механизмы, гарантирующие национальные интересы, в том числе в сфере безопасности, и недопущение возобновления кризиса", - сказала Довгаленко в рамках проходящей в Москве 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
https://ria.ru/20250528/obstrely-2019372238.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152596/37/1525963773_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_edac4ac05120227ba8c6bcc494840956.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД заявил о необходимости надежных договоренностей по Украине
Довгаленко: РФ нужны учитывающие национальные интересы договоренности по Украине