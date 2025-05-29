https://ria.ru/20250529/ukraina-2019716624.html

МИД заявил о необходимости надежных договоренностей по Украине

МИД заявил о необходимости надежных договоренностей по Украине - РИА Новости, 29.05.2025

МИД заявил о необходимости надежных договоренностей по Украине

Россия нуждается в надежных договоренностях в рамках урегулирования украинского кризиса, которые будут учитывать национальные интересы, в том числе в области... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T09:58:00+03:00

2025-05-29T09:58:00+03:00

2025-05-29T09:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152596/37/1525963773_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_785e58dba8d212079562c954cef6f9b7.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия нуждается в надежных договоренностях в рамках урегулирования украинского кризиса, которые будут учитывать национальные интересы, в том числе в области безопасности, а также не дадут конфликту вокруг Украины возобновиться, заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко."Мы неоднократно заявляли о готовности к политическому урегулированию украинского кризиса... Украинская сторона осведомлена о нашей позиции, согласно которой окончательное и устойчивое урегулирование конфликта (вокруг Украины - ред.) возможно только через полное, необратимое устранение его первопричин. Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, механизмы, гарантирующие национальные интересы, в том числе в сфере безопасности, и недопущение возобновления кризиса", - сказала Довгаленко в рамках проходящей в Москве 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

https://ria.ru/20250528/obstrely-2019372238.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)