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МИД заявил о необходимости надежных договоренностей по Украине - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:58 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/ukraina-2019716624.html
МИД заявил о необходимости надежных договоренностей по Украине
МИД заявил о необходимости надежных договоренностей по Украине - РИА Новости, 29.05.2025
МИД заявил о необходимости надежных договоренностей по Украине
Россия нуждается в надежных договоренностях в рамках урегулирования украинского кризиса, которые будут учитывать национальные интересы, в том числе в области... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:58:00+03:00
2025-05-29T09:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия нуждается в надежных договоренностях в рамках урегулирования украинского кризиса, которые будут учитывать национальные интересы, в том числе в области безопасности, а также не дадут конфликту вокруг Украины возобновиться, заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко."Мы неоднократно заявляли о готовности к политическому урегулированию украинского кризиса... Украинская сторона осведомлена о нашей позиции, согласно которой окончательное и устойчивое урегулирование конфликта (вокруг Украины - ред.) возможно только через полное, необратимое устранение его первопричин. Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, механизмы, гарантирующие национальные интересы, в том числе в сфере безопасности, и недопущение возобновления кризиса", - сказала Довгаленко в рамках проходящей в Москве 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД заявил о необходимости надежных договоренностей по Украине

Довгаленко: РФ нужны учитывающие национальные интересы договоренности по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия нуждается в надежных договоренностях в рамках урегулирования украинского кризиса, которые будут учитывать национальные интересы, в том числе в области безопасности, а также не дадут конфликту вокруг Украины возобновиться, заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко.
"Мы неоднократно заявляли о готовности к политическому урегулированию украинского кризиса... Украинская сторона осведомлена о нашей позиции, согласно которой окончательное и устойчивое урегулирование конфликта (вокруг Украины - ред.) возможно только через полное, необратимое устранение его первопричин. Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, механизмы, гарантирующие национальные интересы, в том числе в сфере безопасности, и недопущение возобновления кризиса", - сказала Довгаленко в рамках проходящей в Москве 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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