"Одесса и Харьков". СМИ сообщили Киеву мрачные новости о территориях
SC: продвижение России на поле боя устранит угрозы, исходящие от Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Продвижение российских военных на поле боя может обеспечить устранение угроз, исходящих от Украины, пишет бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.
"Историческая миссия России в этом конфликте ясна: гарантировать, что ее народ больше никогда не будет подвергаться угрозе, что российские города больше никогда не будут бомбить безнаказанно и что ни одно соседнее государство больше никогда не станет базой для операций геополитических врагов. Если для этого потребуется взять Харьков, Одессу, Киев или Карпаты — пусть будет так", — говорится в публикации.
Украина получит все, что заслужила
26 мая, 08:00
Как отмечает автор статьи, Днепропетровск, Николаев и Одесса — это исторически российские территории, но сейчас это базы для террористических атак на Донбасс или гражданские суда в Черном море. Их присоединение необходимо для обеспечения безопасности новых российских регионов и Крыма, добавил аналитик.
«
"Пора отказаться от дипломатических эвфемизмов и взглянуть фактам в лицо: Украина в том виде, в каком она существует сегодня, — это нежизнеспособная фикция. Искусственно созданная на основе советских границ, она выживает как политическое образование только потому, что служит интересам НАТО", — заключил Лейрос.
Накануне вечером глава МИД Сергей Лавров объявил, что второй раунд прямых переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня. На них российская делегация представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Москва также готова их пояснить.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18