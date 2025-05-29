https://ria.ru/20250529/ukraina-2019708320.html

"Одесса и Харьков". СМИ сообщили Киеву мрачные новости о территориях

"Одесса и Харьков". СМИ сообщили Киеву мрачные новости о территориях - РИА Новости, 29.05.2025

"Одесса и Харьков". СМИ сообщили Киеву мрачные новости о территориях

Продвижение российских военных на поле боя может обеспечить устранение угроз, исходящих от Украины, пишет бразильский аналитик Центра геостратегических... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T08:53:00+03:00

2025-05-29T08:53:00+03:00

2025-05-29T11:15:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Продвижение российских военных на поле боя может обеспечить устранение угроз, исходящих от Украины, пишет бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture."Историческая миссия России в этом конфликте ясна: гарантировать, что ее народ больше никогда не будет подвергаться угрозе, что российские города больше никогда не будут бомбить безнаказанно и что ни одно соседнее государство больше никогда не станет базой для операций геополитических врагов. Если для этого потребуется взять Харьков, Одессу, Киев или Карпаты — пусть будет так", — говорится в публикации.Как отмечает автор статьи, Днепропетровск, Николаев и Одесса — это исторически российские территории, но сейчас это базы для террористических атак на Донбасс или гражданские суда в Черном море. Их присоединение необходимо для обеспечения безопасности новых российских регионов и Крыма, добавил аналитик."Пора отказаться от дипломатических эвфемизмов и взглянуть фактам в лицо: Украина в том виде, в каком она существует сегодня, — это нежизнеспособная фикция. Искусственно созданная на основе советских границ, она выживает как политическое образование только потому, что служит интересам НАТО", — заключил Лейрос.Накануне вечером глава МИД Сергей Лавров объявил, что второй раунд прямых переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня. На них российская делегация представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Москва также готова их пояснить.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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