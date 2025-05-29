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"Одесса и Харьков". СМИ сообщили Киеву мрачные новости о территориях - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:53 29.05.2025 (обновлено: 11:15 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/ukraina-2019708320.html
"Одесса и Харьков". СМИ сообщили Киеву мрачные новости о территориях
"Одесса и Харьков". СМИ сообщили Киеву мрачные новости о территориях - РИА Новости, 29.05.2025
"Одесса и Харьков". СМИ сообщили Киеву мрачные новости о территориях
Продвижение российских военных на поле боя может обеспечить устранение угроз, исходящих от Украины, пишет бразильский аналитик Центра геостратегических... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T08:53:00+03:00
2025-05-29T11:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
одесса
киев
харьков
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Продвижение российских военных на поле боя может обеспечить устранение угроз, исходящих от Украины, пишет бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture."Историческая миссия России в этом конфликте ясна: гарантировать, что ее народ больше никогда не будет подвергаться угрозе, что российские города больше никогда не будут бомбить безнаказанно и что ни одно соседнее государство больше никогда не станет базой для операций геополитических врагов. Если для этого потребуется взять Харьков, Одессу, Киев или Карпаты — пусть будет так", — говорится в публикации.Как отмечает автор статьи, Днепропетровск, Николаев и Одесса — это исторически российские территории, но сейчас это базы для террористических атак на Донбасс или гражданские суда в Черном море. Их присоединение необходимо для обеспечения безопасности новых российских регионов и Крыма, добавил аналитик."Пора отказаться от дипломатических эвфемизмов и взглянуть фактам в лицо: Украина в том виде, в каком она существует сегодня, — это нежизнеспособная фикция. Искусственно созданная на основе советских границ, она выживает как политическое образование только потому, что служит интересам НАТО", — заключил Лейрос.Накануне вечером глава МИД Сергей Лавров объявил, что второй раунд прямых переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня. На них российская делегация представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Москва также готова их пояснить.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, нато, одесса, киев, харьков, республика крым, черное море, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, Одесса, Киев, Харьков, Республика Крым, Черное море, Донбасс
"Одесса и Харьков". СМИ сообщили Киеву мрачные новости о территориях

SC: продвижение России на поле боя устранит угрозы, исходящие от Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Продвижение российских военных на поле боя может обеспечить устранение угроз, исходящих от Украины, пишет бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.
"Историческая миссия России в этом конфликте ясна: гарантировать, что ее народ больше никогда не будет подвергаться угрозе, что российские города больше никогда не будут бомбить безнаказанно и что ни одно соседнее государство больше никогда не станет базой для операций геополитических врагов. Если для этого потребуется взять Харьков, Одессу, Киев или Карпаты — пусть будет так", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Украина получит все, что заслужила
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Как отмечает автор статьи, Днепропетровск, Николаев и Одесса — это исторически российские территории, но сейчас это базы для террористических атак на Донбасс или гражданские суда в Черном море. Их присоединение необходимо для обеспечения безопасности новых российских регионов и Крыма, добавил аналитик.
«
"Пора отказаться от дипломатических эвфемизмов и взглянуть фактам в лицо: Украина в том виде, в каком она существует сегодня, — это нежизнеспособная фикция. Искусственно созданная на основе советских границ, она выживает как политическое образование только потому, что служит интересам НАТО", — заключил Лейрос.
Накануне вечером глава МИД Сергей Лавров объявил, что второй раунд прямых переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня. На них российская делегация представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Москва также готова их пояснить.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТООдессаКиевХарьковРеспублика КрымЧерное мореДонбасс
 
 
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