В Сумской области несколько мобилизованных военных покончили с собой
Мобилизованные в ВСУ в Сумской области кончают с собой из-за давления Киева
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Несколько мобилизованных военных в ВСУ покончили с собой в Сумской области, не выдержав усилившегося давления на них киевских властей и националистических заградотрядов, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
"Несколько мобилизованных украинских военнослужащих на удерживаемых ВСУ позициях в Сумской области, покончили жизнь самоубийством, не выдержав с одной стороны шквала артиллерийского огня и ударов дронов Вооруженных сил Российской Федерации, с другой — давления националистических заградотрядов и бесчеловечных приказов киевского командования, запрещавших военным отступление", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что украинские власти скрывают факты суицида от общественности и родных покончивших с собой военных.
В минувшую среду подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка. Кроме того, они нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Алексеевка, Бессаловка, Осоевка, Садки, Варачино, Хутор Красный и Александрия Сумской области.
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