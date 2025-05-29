Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области несколько мобилизованных военных покончили с собой - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:50 29.05.2025 (обновлено: 05:19 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/ukraina-2019691965.html
В Сумской области несколько мобилизованных военных покончили с собой
В Сумской области несколько мобилизованных военных покончили с собой - РИА Новости, 29.05.2025
В Сумской области несколько мобилизованных военных покончили с собой
Несколько мобилизованных военных в ВСУ покончили с собой в Сумской области, не выдержав усилившегося давления на них киевских властей и националистических... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T04:50:00+03:00
2025-05-29T05:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Несколько мобилизованных военных в ВСУ покончили с собой в Сумской области, не выдержав усилившегося давления на них киевских властей и националистических заградотрядов, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье."Несколько мобилизованных украинских военнослужащих на удерживаемых ВСУ позициях в Сумской области, покончили жизнь самоубийством, не выдержав с одной стороны шквала артиллерийского огня и ударов дронов Вооруженных сил Российской Федерации, с другой — давления националистических заградотрядов и бесчеловечных приказов киевского командования, запрещавших военным отступление", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что украинские власти скрывают факты суицида от общественности и родных покончивших с собой военных.В минувшую среду подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка. Кроме того, они нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Алексеевка, Бессаловка, Осоевка, Садки, Варачино, Хутор Красный и Александрия Сумской области.
https://ria.ru/20250331/plen-2008335204.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Сумской области несколько мобилизованных военных покончили с собой

Мобилизованные в ВСУ в Сумской области кончают с собой из-за давления Киева

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Несколько мобилизованных военных в ВСУ покончили с собой в Сумской области, не выдержав усилившегося давления на них киевских властей и националистических заградотрядов, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
"Несколько мобилизованных украинских военнослужащих на удерживаемых ВСУ позициях в Сумской области, покончили жизнь самоубийством, не выдержав с одной стороны шквала артиллерийского огня и ударов дронов Вооруженных сил Российской Федерации, с другой — давления националистических заградотрядов и бесчеловечных приказов киевского командования, запрещавших военным отступление", — рассказал собеседник агентства.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Украинский пленный рассказал, как ВСУ учили правильно сдаваться в плен
31 марта, 10:12
Он уточнил, что украинские власти скрывают факты суицида от общественности и родных покончивших с собой военных.
В минувшую среду подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка. Кроме того, они нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Алексеевка, Бессаловка, Осоевка, Садки, Варачино, Хутор Красный и Александрия Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала