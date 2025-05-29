https://ria.ru/20250529/ukraina-2019691965.html

В Сумской области несколько мобилизованных военных покончили с собой

В Сумской области несколько мобилизованных военных покончили с собой - РИА Новости, 29.05.2025

В Сумской области несколько мобилизованных военных покончили с собой

Несколько мобилизованных военных в ВСУ покончили с собой в Сумской области, не выдержав усилившегося давления на них киевских властей и националистических... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T04:50:00+03:00

2025-05-29T04:50:00+03:00

2025-05-29T05:19:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Несколько мобилизованных военных в ВСУ покончили с собой в Сумской области, не выдержав усилившегося давления на них киевских властей и националистических заградотрядов, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье."Несколько мобилизованных украинских военнослужащих на удерживаемых ВСУ позициях в Сумской области, покончили жизнь самоубийством, не выдержав с одной стороны шквала артиллерийского огня и ударов дронов Вооруженных сил Российской Федерации, с другой — давления националистических заградотрядов и бесчеловечных приказов киевского командования, запрещавших военным отступление", — рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что украинские власти скрывают факты суицида от общественности и родных покончивших с собой военных.В минувшую среду подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Константиновка. Кроме того, они нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Алексеевка, Бессаловка, Осоевка, Садки, Варачино, Хутор Красный и Александрия Сумской области.

https://ria.ru/20250331/plen-2008335204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф