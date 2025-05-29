https://ria.ru/20250529/ukraina-2019686753.html

"Просто регион": в США жестко высказались о будущем Украины

"Просто регион": в США жестко высказались о будущем Украины - РИА Новости, 29.05.2025

"Просто регион": в США жестко высказались о будущем Украины

Украина как независимое государство вряд ли сможет существовать после завершения конфликта, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T03:01:00+03:00

2025-05-29T03:01:00+03:00

2025-05-29T03:01:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Украина как независимое государство вряд ли сможет существовать после завершения конфликта, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X."Существование Украины в будущем — открытый вопрос. Большую часть истории она была просто регионом. Если смотреть со времени переворота в 2014 году, можно выделить три части: восточную, где проживают русские, западную, которая была под властью Польши, Австро-Венгрии. И есть середина, то есть нечто среднее между двумя сторонами", — сказал он.Полковник выразил уверенность, что восточная часть останется российской, и к ней присоединится часть центра. У западной части же, считает эксперт, возникнут проблемы."А что будет в западной части пока сложно сказать, многие граждане покинули эти области и не собираются возвращаться. Сможет ли Украина остаться независимой — большой вопрос <…> Запад ничего не знает об Украине, не знает, что с ней делать. Это превратилось в большое болото", — отметил Макгрегор.Переговоры по УкраинеПервая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума по будущему мирному договору.

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