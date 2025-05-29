https://ria.ru/20250529/udobreniya-2019580133.html

Взмолились о пощаде. Европейцы просят политиков отменить отчаянное решение

Взмолились о пощаде. Европейцы просят политиков отменить отчаянное решение - РИА Новости, 29.05.2025

Взмолились о пощаде. Европейцы просят политиков отменить отчаянное решение

В ЕС твердо решили избавиться от российских удобрений — вводят заградительные пошлины. Фермеры бьют тревогу и подсчитывают убытки. Эксперты предупреждают:... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T08:00:00+03:00

2025-05-29T08:00:00+03:00

2025-05-29T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. В ЕС твердо решили избавиться от российских удобрений — вводят заградительные пошлины. Фермеры бьют тревогу и подсчитывают убытки. Эксперты предупреждают: Москве опасаться нечего, а вот в Старом Свете многие продукты станут роскошью.Задумали и исполнилиВ ЕК давно призывали запретить российские и белорусские удобрения, а также сельхозтовары, чтобы лишить Кремль рычага давления на ЕС.И вот Европарламент это одобрил. За — 411 депутатов, против — 100, воздержались — 78. Комитет по внешней торговле также поддержал инициативу. Предстоит последний этап: утверждение Советом ЕС.Пошлины предполагается вводить поэтапно, в течение трех лет. С 1 июля к нынешней ставке в 6,5 процента прибавят 40-45 евро за тонну азотных и комплексных удобрений. Через год — 60-70 евро, потом — 80-95, а с 1 июля 2028-го — 315-430, или 100 процентов. Транзита в третьи страны это не коснется.Хотя замещать придется солидную долю рынка, еврочиновники уверены, что смогут сохранить доступные цены на удобрения. В 2024-м ЕС закупил у России 6,2 миллиона тонн, это четверть импорта.Ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов полагает, что ЕС удалось договориться с другими производителями."В теории европейцы могут рассчитывать на поставки из Марокко, Египта и Канады. Однако североафриканский экспорт уходит в Юго-Восточную Азию и субсахарскую Африку, а удобрения из Канады на 15-20 процентов дороже", — отмечает замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради. Возможно, обратятся к странам Латинской Америки, добавляет Баранов.Сами с усамиНесмотря на боевой настрой чиновников ЕС, обойтись собственными силами не получится, уверены аналитики. "Европейские заводы (включая норвежскую Yara) и так работают на пределе", — поясняет Ради. Отказаться от удобрений тоже нельзя: упадет урожайность ключевых продуктов, включая пшеницу, картофель и томаты. Это вызовет рост импорта продовольствия и усилит зависимость от третьих стран."Без удобрений урожайность снизится на 20-40 процентов, а в случае засухи банкротство грозит большинству компаний агросектора — не только тем, кто сеет, но и тем, кто обслуживает поля и перерабатывает сельхозпродукцию", — подчеркивает кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Арский.Так что покупать придется по любой цене. С другой стороны, искусственный дефицит, вызванный идеей еврочиновников, обернется серыми схемами поставок и реэкспортом российских удобрений через Турцию или ОАЭ, где их переупакуют и продадут в ЕС с наценкой. В итоге, считает эксперт, уже в текущем году удобрения могут подорожать на 35-40 процентов, а за ними и продукты. "Пшеница прибавит 12-17 процентов, картофель — 18-22, рапсовое масло — 25 процентов. Переработчикам подсолнечника и рапса будет особенно тяжело — тут доля России и Белоруссии на рынке ЕС достигает 40 процентов. Больше всего пострадают страны с интенсивным земледелием — Германия, где 30 процентов пахотных земель удобряется российскими смесями, и Франция", — объясняет Ради.Никаких обсужденийФермеры уже бьют тревогу. Крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca призывает институты ЕС пересмотреть проект постановления.Аграрии просят отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также отменить таможенный сбор на эту продукцию из других стран и предусмотреть меры контроля за ценами.По данным Евростата, в марте ЕС закупил российских удобрений на 206,1 миллиона евро — максимум с 2022-го. И по максимальным ценам.Генеральный секретарь ведущего французского профсоюза аграриев FNSEA Эрве Лапи предупреждает: "Запрет скажется на всех удобрениях и нанесет удар по нашей конкурентоспособности. Заплатим за это мы, фермеры".По стране уже прокатилась волна протестов — аграрии добиваются выплат задерживаемых субсидий ЕС, поддержки молодых фермеров, отмены соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР (южноамериканским торгово-экономическим объединением), упрощения бюрократических процедур, сертификации, пересмотра ограничений на пестициды. На прошлой неделе фермеры блокировали несколько автодорог в департаментах Нор и Па-де-Кале на севере Франции. Такие же акции проходят в департаментах Эссон, Валь-д'Уаз, Ивелин. Тракторы даже подогнали к зданию Нацсобрания в центре Парижа.Все нипочемДля российских же производителей в приоритете внутренний рынок, подчеркивает Баранов. "В сырье недостатка нет, а устойчивый спрос и наличие необходимых мощностей позволяет создавать новые виды удобрений, успешно развивая отрасль. В 2030-м объемы могут достичь 71-73 миллиона тонн, экспорт — 48-50 миллионов", — говорит он.Проблем с заменой европейского рынка также не возникнет. Есть Бразилия, Индия, Китай, страны Юго-Восточной Азии, а также государства Глобального Юга, в первую очередь африканские, перечисляет эксперт.Все сходятся на том, что заградительные пошлины чреваты опасностью лишь для ЕС, так как ставят под угрозу самое главное — продуктовую безопасность.

https://ria.ru/20250526/frantsija-2019089421.html

https://ria.ru/20250207/udobreniya-1997809222.html

https://ria.ru/20250526/nikel-2018751209.html

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экономика, европа, россия, канада, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, овощи, фермеры