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Семейные ценности остаются непреложными для России, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2025
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14:41 29.05.2025 (обновлено: 14:46 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/tsennosti-2019775324.html
Семейные ценности остаются непреложными для России, заявил Путин
Семейные ценности остаются непреложными для России, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2025
Семейные ценности остаются непреложными для России, заявил Путин
Подлинные семейные ценности остаются непреложными для России, как бы не пытались это оспорить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:41:00+03:00
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подлинные семейные ценности остаются непреложными для России, как бы не пытались это оспорить, заявил президент России Владимир Путин."Такие крепкие дружные семьи, как ваши, были и будут оплотом, гордостью нашей страны. А подлинные семейные ценности для нас, для России и её граждан, остаются непреложными, как бы кто не пытался в современном мире их оспорить или отменить", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Семейные ценности остаются непреложными для России, заявил Путин

Путин: подлинные семейные ценности остаются непреложными для РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подлинные семейные ценности остаются непреложными для России, как бы не пытались это оспорить, заявил президент России Владимир Путин.
"Такие крепкие дружные семьи, как ваши, были и будут оплотом, гордостью нашей страны. А подлинные семейные ценности для нас, для России и её граждан, остаются непреложными, как бы кто не пытался в современном мире их оспорить или отменить", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В лице России многие видят оплот традиционных ценностей, заявил Путин
27 мая, 14:22
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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