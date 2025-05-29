https://ria.ru/20250529/tsennosti-2019775324.html

Семейные ценности остаются непреложными для России, заявил Путин

Семейные ценности остаются непреложными для России, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2025

Семейные ценности остаются непреложными для России, заявил Путин

Подлинные семейные ценности остаются непреложными для России, как бы не пытались это оспорить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:41:00+03:00

2025-05-29T14:41:00+03:00

2025-05-29T14:46:00+03:00

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019667206_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_621c5d268f9d3e0156970e0bda67402e.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подлинные семейные ценности остаются непреложными для России, как бы не пытались это оспорить, заявил президент России Владимир Путин."Такие крепкие дружные семьи, как ваши, были и будут оплотом, гордостью нашей страны. А подлинные семейные ценности для нас, для России и её граждан, остаются непреложными, как бы кто не пытался в современном мире их оспорить или отменить", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями.

https://ria.ru/20250527/putin-2019332307.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество