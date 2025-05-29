https://ria.ru/20250529/trutnev-2019764027.html

Центр испытаний БАС "Полярный" будет создан на основе лаборатории в Якутии

Центр испытаний БАС "Полярный" будет создан на основе лаборатории в Якутии - РИА Новости, 29.05.2025

Центр испытаний БАС "Полярный" будет создан на основе лаборатории в Якутии

Научно-производственный центр испытаний беспилотных авиационных систем "Полярный" будет создан на основе лаборатории БПЛА на территории опережающего развития... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T13:43:00+03:00

2025-05-29T13:43:00+03:00

2025-05-29T13:43:00+03:00

республика саха (якутия)

россия

технологии

беспилотные авиационные системы (бас)

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Научно-производственный центр испытаний беспилотных авиационных систем "Полярный" будет создан на основе лаборатории БПЛА на территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая" в Якутии, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В ходе рабочей поездки Трутнев посетил в Якутске резидентов ТОР "Патриотическая". Особый акцент был сделан на работе лаборатории БПЛА, где проводятся опытно-конструкторские работы, научные изыскания и испытания опытных образцов дронов. Беспилотники собираются там от момента моделирования до сборки. "Планируется, что лаборатория станет основой для создания НПЦ "Полярный". Якутия в 2024 году успешно прошла конкурсный отбор Минпромторга России на создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в области развития технологии беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении. Полпред подчеркнул, что для поддержки предприятий, которые помогают российским бойцам на передовой и развивают новые технологии, в РФ создан преференциальный режим. В Якутии это ТОР "Патриотическая". "Мы не просто передаем командирам продукцию дальневосточных предприятий, мы находимся с ними в постоянной обратной связи, чтобы улучшать продукцию, делать ее все более эффективной", - отметил Трутнев, его слова привели в аппарате. Также свою продукцию полпреду показали остальные резиденты ТОР "Патриотическая". Компания "Якт-Сокол" представила снегоболотоходы "Сокол". ООО "Зеленая энергия" показала электромотоциклы "Тимир Ат", а компания "Саха Дрон" - БПЛА "Хотой-10". Вся продукция поставляется бойцам на передовую СВО. Проекты "Якт-Сокол" и "Зеленая энергия" были отмечены общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока" и победили в номинации "Все для Победы". "ТОР "Патриотическая" создана в 2023 году по поручению Президента Российской Федерации... за 2023-2024 годы в зону СВО поставлены изделия, произведенные дальневосточными предприятиями, на сумму 6 миллиардов рублей, среди которой - БПЛА, FPV дроны различных модификаций, снегоболотоходы, багги, тепловизионные прицелы, бронежилеты, а также кровоостанавливающие турникеты. Всего за 2023-2024 годы до Республики Саха (Якутия) доведены средства федерального бюджета на оказание мер государственной поддержки в рамках ТОР "Патриотическая" в объеме 959 миллионов рублей", - добавили в аппарате.

https://ria.ru/20250529/kvartaly-2019728122.html

https://ria.ru/20250522/nikolaev-2018547755.html

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россия, технологии, беспилотные авиационные системы (бас), республика саха (якутия)