https://ria.ru/20250529/trevoga-2019696803.html
В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников
В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 29.05.2025
В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T06:32:00+03:00
2025-05-29T06:32:00+03:00
2025-05-29T06:32:00+03:00
тульская область
дмитрий миляев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Угроза удара беспилотников была объявлена в 3.18 мск, она продлилась почти три часа. "Уважаемые жители! В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, безопасность
Тульская область, Дмитрий Миляев, Безопасность
В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников
Губернатор Миляев: в Тульской области отменили опасность атаки беспилотников