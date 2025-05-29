https://ria.ru/20250529/trevoga-2019696803.html

В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников

В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 29.05.2025

В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T06:32:00+03:00

2025-05-29T06:32:00+03:00

2025-05-29T06:32:00+03:00

тульская область

дмитрий миляев

безопасность

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Угроза удара беспилотников была объявлена в 3.18 мск, она продлилась почти три часа. "Уважаемые жители! В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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Дарья Буймова

тульская область, дмитрий миляев, безопасность