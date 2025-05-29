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В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 29.05.2025
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T03:25:00+03:00
2025-05-29T03:25:00+03:00
2025-05-29T03:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
безопасность
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Тульской области, сообщает губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. "Внимание! Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - написал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Безопасность
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Миляев: в Тульской области объявили опасность атаки беспилотников