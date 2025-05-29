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Суд заблокировал указы Трампа о введении пошлин в отношении Китая - РИА Новости, 29.05.2025
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19:52 29.05.2025 (обновлено: 20:05 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/tramp-2019857046.html
Суд заблокировал указы Трампа о введении пошлин в отношении Китая
Суд заблокировал указы Трампа о введении пошлин в отношении Китая - РИА Новости, 29.05.2025
Суд заблокировал указы Трампа о введении пошлин в отношении Китая
Федеральный суд в столичном округе Колумбия приостановил действие введенных администрацией президента США Дональда Трампа пошлин товары из КНР, сочтя их... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T19:52:00+03:00
2025-05-29T20:05:00+03:00
округ колумбия
китай
сша
колумбия
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Федеральный суд в столичном округе Колумбия приостановил действие введенных администрацией президента США Дональда Трампа пошлин товары из КНР, сочтя их незаконными, следует из обнародованного в четверг постановления суда."Суд объявляет пошлины, установленные исполнительными указами 14,195, 14,228, 14,257, 14,259 и 14,266, незаконными", — говорится в постановлении судьи Рудольфа Контрераса.Суд также постановил, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях не предоставляет президенту США права вводить подобные ограничения.Речь идет о пошлинах, связанных с "неправомерными" с точки зрения Вашингтона торговыми практиками Китая и проблемой поставок синтетических опиоидов.Судебное решение предусматривает временную приостановку сбора пошлин. Постановление суда вступит в силу через 14 дней, предоставив возможность для обжалования решения в апелляционной инстанции.
https://ria.ru/20250529/poshlin-2019738396.html
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округ колумбия, китай, сша, колумбия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Округ Колумбия, Китай, США, Колумбия, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Суд заблокировал указы Трампа о введении пошлин в отношении Китая

Суд в Колумбии приостановил действие введенных Трампом пошлин на товары из Китая

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Федеральный суд в столичном округе Колумбия приостановил действие введенных администрацией президента США Дональда Трампа пошлин товары из КНР, сочтя их незаконными, следует из обнародованного в четверг постановления суда.
"Суд объявляет пошлины, установленные исполнительными указами 14,195, 14,228, 14,257, 14,259 и 14,266, незаконными", — говорится в постановлении судьи Рудольфа Контрераса.
Суд также постановил, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях не предоставляет президенту США права вводить подобные ограничения.
Речь идет о пошлинах, связанных с "неправомерными" с точки зрения Вашингтона торговыми практиками Китая и проблемой поставок синтетических опиоидов.
Судебное решение предусматривает временную приостановку сбора пошлин. Постановление суда вступит в силу через 14 дней, предоставив возможность для обжалования решения в апелляционной инстанции.
Президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после подписания указа о введении взаимных пошлин на импорт - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Эксперт: отмена судом американских пошлин может завершить торговую войну
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Округ КолумбияКитайСШАКолумбияДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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