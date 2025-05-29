https://ria.ru/20250529/tramp-2019857046.html

Суд заблокировал указы Трампа о введении пошлин в отношении Китая

Суд заблокировал указы Трампа о введении пошлин в отношении Китая - РИА Новости, 29.05.2025

Суд заблокировал указы Трампа о введении пошлин в отношении Китая

Федеральный суд в столичном округе Колумбия приостановил действие введенных администрацией президента США Дональда Трампа пошлин товары из КНР, сочтя их... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T19:52:00+03:00

2025-05-29T19:52:00+03:00

2025-05-29T20:05:00+03:00

округ колумбия

китай

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колумбия

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Федеральный суд в столичном округе Колумбия приостановил действие введенных администрацией президента США Дональда Трампа пошлин товары из КНР, сочтя их незаконными, следует из обнародованного в четверг постановления суда."Суд объявляет пошлины, установленные исполнительными указами 14,195, 14,228, 14,257, 14,259 и 14,266, незаконными", — говорится в постановлении судьи Рудольфа Контрераса.Суд также постановил, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях не предоставляет президенту США права вводить подобные ограничения.Речь идет о пошлинах, связанных с "неправомерными" с точки зрения Вашингтона торговыми практиками Китая и проблемой поставок синтетических опиоидов.Судебное решение предусматривает временную приостановку сбора пошлин. Постановление суда вступит в силу через 14 дней, предоставив возможность для обжалования решения в апелляционной инстанции.

https://ria.ru/20250529/poshlin-2019738396.html

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китай

сша

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