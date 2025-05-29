https://ria.ru/20250529/toriev--2019793752.html
Ингушского журналиста Ториева* внесли в перечень террористов и экстремистов
Ингушского журналиста Ториева* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 29.05.2025
Ингушского журналиста Ториева* внесли в перечень террористов и экстремистов
Ингушский журналист Магомед Ториев* (иноагент) внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:47:00+03:00
2025-05-29T15:47:00+03:00
2025-05-29T15:47:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Ингушский журналист Магомед Ториев* (иноагент) внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Ториев* Магомед Идрисович, 20.02.1978 г.р.", - говорится в перечне. Минюст РФ включил Ториева* в реестр иностранных агентов в ноябре 2024 года. Как отмечали в ведомстве, журналист "принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента". Сейчас по данным Минюста, он проживает за пределами России. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ
https://ria.ru/20250428/kurdoglu-2013872189.html
https://rsport.ria.ru/20250124/rossija-1995371195.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, общество
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Общество
Ингушского журналиста Ториева* внесли в перечень террористов и экстремистов
Ингушский журналист Ториев внесен в перечень террористов и экстремистов