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Губернатор Алтайского края рассказал о новых мерах поддержки семей - РИА Новости, 29.05.2025
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Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
12:33 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/tomenko-2019746385.html
Губернатор Алтайского края рассказал о новых мерах поддержки семей
Губернатор Алтайского края рассказал о новых мерах поддержки семей - РИА Новости, 29.05.2025
Губернатор Алтайского края рассказал о новых мерах поддержки семей
Губернатор Алтайского края рассказал о новых мерах поддержки семей во время ежегодного отчета. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:33:00+03:00
2025-05-29T12:33:00+03:00
алтайский край
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 29 мая - РИА Новости. Губернатор Алтайского края рассказал о новых мерах поддержки семей во время ежегодного отчета. "Сегодня, 29 мая, на 41-й сессии АКЗС глава региона представляет отчет о результатах деятельности правительства Алтайского края за 2024 год. Одно из направлений – социальная поддержка граждан. Губернатор отметил, что ключевые направления работы по сохранению населения, обеспечению благополучия семей в 2024 году усилили новыми решениями", - говорится в сообщении. Так, законом Алтайского края установили статус многодетной семьи. 6,5 тысяч семей получили ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего или последующих детей; 2,5 тысяч семей - выплату для погашения ипотечного кредита; более 3,5 тысяч семей воспользовались 6-процентной льготной ипотекой. Сообщается, что в крае ввели новые формы поддержки многодетных семей. Впервые предусмотрели бесплатный проезд для школьников, компенсацию 30% оплаты за жилищно-коммунальные услуги многодетным семьям. "Для укрепления института традиционного брака ввели новую меру поддержки супружеским парам, отметившим 50-летний юбилей. Это наш знак внимания и признательности старшему поколению – хранителю традиционных семейных ценностей", – отметил губернатор Виктор Томенко. Он подчеркнул, что работа по сохранению и развитию семейных основ, культуры материнства и отцовства в регионе будет продолжена. С 2025 года начата реализация национального проекта "Семья". Программа по предоставлению регионального материнского (семейного) капитала продлена до 2030 года, его размер увеличен почти до 92 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250529/tomenko-2019744186.html
https://ria.ru/20250520/altay-2018063174.html
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алтайский край, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края рассказал о новых мерах поддержки семей

Алтайский губернатор Томенко рассказал о новых мерах поддержки семей в регионе

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 29 мая - РИА Новости. Губернатор Алтайского края рассказал о новых мерах поддержки семей во время ежегодного отчета.
"Сегодня, 29 мая, на 41-й сессии АКЗС глава региона представляет отчет о результатах деятельности правительства Алтайского края за 2024 год. Одно из направлений – социальная поддержка граждан. Губернатор отметил, что ключевые направления работы по сохранению населения, обеспечению благополучия семей в 2024 году усилили новыми решениями", - говорится в сообщении.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Объемы поддержки участников спецоперации наращивают в Алтайском крае
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Так, законом Алтайского края установили статус многодетной семьи. 6,5 тысяч семей получили ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего или последующих детей; 2,5 тысяч семей - выплату для погашения ипотечного кредита; более 3,5 тысяч семей воспользовались 6-процентной льготной ипотекой.
Сообщается, что в крае ввели новые формы поддержки многодетных семей. Впервые предусмотрели бесплатный проезд для школьников, компенсацию 30% оплаты за жилищно-коммунальные услуги многодетным семьям.
"Для укрепления института традиционного брака ввели новую меру поддержки супружеским парам, отметившим 50-летний юбилей. Это наш знак внимания и признательности старшему поколению – хранителю традиционных семейных ценностей", – отметил губернатор Виктор Томенко.
Он подчеркнул, что работа по сохранению и развитию семейных основ, культуры материнства и отцовства в регионе будет продолжена. С 2025 года начата реализация национального проекта "Семья". Программа по предоставлению регионального материнского (семейного) капитала продлена до 2030 года, его размер увеличен почти до 92 тысяч рублей.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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