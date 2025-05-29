https://ria.ru/20250529/tomenko-2019746385.html
Губернатор Алтайского края рассказал о новых мерах поддержки семей
Губернатор Алтайского края рассказал о новых мерах поддержки семей - РИА Новости, 29.05.2025
Губернатор Алтайского края рассказал о новых мерах поддержки семей
Губернатор Алтайского края рассказал о новых мерах поддержки семей во время ежегодного отчета. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:33:00+03:00
2025-05-29T12:33:00+03:00
2025-05-29T12:33:00+03:00
алтайский край
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 29 мая - РИА Новости. Губернатор Алтайского края рассказал о новых мерах поддержки семей во время ежегодного отчета. "Сегодня, 29 мая, на 41-й сессии АКЗС глава региона представляет отчет о результатах деятельности правительства Алтайского края за 2024 год. Одно из направлений – социальная поддержка граждан. Губернатор отметил, что ключевые направления работы по сохранению населения, обеспечению благополучия семей в 2024 году усилили новыми решениями", - говорится в сообщении. Так, законом Алтайского края установили статус многодетной семьи. 6,5 тысяч семей получили ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего или последующих детей; 2,5 тысяч семей - выплату для погашения ипотечного кредита; более 3,5 тысяч семей воспользовались 6-процентной льготной ипотекой. Сообщается, что в крае ввели новые формы поддержки многодетных семей. Впервые предусмотрели бесплатный проезд для школьников, компенсацию 30% оплаты за жилищно-коммунальные услуги многодетным семьям. "Для укрепления института традиционного брака ввели новую меру поддержки супружеским парам, отметившим 50-летний юбилей. Это наш знак внимания и признательности старшему поколению – хранителю традиционных семейных ценностей", – отметил губернатор Виктор Томенко. Он подчеркнул, что работа по сохранению и развитию семейных основ, культуры материнства и отцовства в регионе будет продолжена. С 2025 года начата реализация национального проекта "Семья". Программа по предоставлению регионального материнского (семейного) капитала продлена до 2030 года, его размер увеличен почти до 92 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250529/tomenko-2019744186.html
https://ria.ru/20250520/altay-2018063174.html
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алтайский край, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края рассказал о новых мерах поддержки семей
Алтайский губернатор Томенко рассказал о новых мерах поддержки семей в регионе
БАРНАУЛ, 29 мая - РИА Новости. Губернатор Алтайского края рассказал о новых мерах поддержки семей во время ежегодного отчета.
"Сегодня, 29 мая, на 41-й сессии АКЗС глава региона представляет отчет о результатах деятельности правительства Алтайского края за 2024 год. Одно из направлений – социальная поддержка граждан. Губернатор отметил, что ключевые направления работы по сохранению населения, обеспечению благополучия семей в 2024 году усилили новыми решениями", - говорится в сообщении.
Так, законом Алтайского края установили статус многодетной семьи. 6,5 тысяч семей получили ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего или последующих детей; 2,5 тысяч семей - выплату для погашения ипотечного кредита; более 3,5 тысяч семей воспользовались 6-процентной льготной ипотекой.
Сообщается, что в крае ввели новые формы поддержки многодетных семей. Впервые предусмотрели бесплатный проезд для школьников, компенсацию 30% оплаты за жилищно-коммунальные услуги многодетным семьям.
"Для укрепления института традиционного брака ввели новую меру поддержки супружеским парам, отметившим 50-летний юбилей. Это наш знак внимания и признательности старшему поколению – хранителю традиционных семейных ценностей", – отметил губернатор Виктор Томенко.
Он подчеркнул, что работа по сохранению и развитию семейных основ, культуры материнства и отцовства в регионе будет продолжена. С 2025 года начата реализация национального проекта "Семья". Программа по предоставлению регионального материнского (семейного) капитала продлена до 2030 года, его размер увеличен почти до 92 тысяч рублей.