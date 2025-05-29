https://ria.ru/20250529/tela-2019748412.html
В Южной Корее нашли тела всех людей, находившихся в самолете при крушении
В Южной Корее нашли тела всех людей, находившихся в самолете при крушении - РИА Новости, 29.05.2025
В Южной Корее нашли тела всех людей, находившихся в самолете при крушении
Обнаружены тела всех четырех человек, находившихся на борту потерпевшего крушение самолета ВМС Южной Кореи, говорится в заявлении ВМС, полученном РИА Новости. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:43:00+03:00
2025-05-29T12:43:00+03:00
2025-05-29T12:58:00+03:00
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СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. Обнаружены тела всех четырех человек, находившихся на борту потерпевшего крушение самолета ВМС Южной Кореи, говорится в заявлении ВМС, полученном РИА Новости.Самолет сил ВМС Южной Кореи в четверг потерпел крушение в горах в округе Намгу города Пхохан. На борту были четыре человека. ВМС Южной Кореи расследуют крушение патрульного самолета и приостановили полёты всех восьми таких патрульных самолётов модели Lockheed P-3 Orion."Тела всех четырех человек с патрульного самолёта ВМС найдены", - говорится в заявлении ВМС.Сообщается, что сейчас оставшиеся тела погибших забирают с места происшествия. Их перевезут в больницу в Пхохане.
https://ria.ru/20250522/samolet-2018527585.html
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южная корея, в мире
В Южной Корее нашли тела всех людей, находившихся в самолете при крушении
В Южной Корее нашли тела всех 4 людей, находившихся в самолете ВМС при крушении