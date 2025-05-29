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Столичные предприятия стали финалистами рейтинга "ТЕХУСПЕХ"
Столичные предприятия стали финалистами рейтинга "ТЕХУСПЕХ" - РИА Новости, 29.05.2025
Столичные предприятия стали финалистами рейтинга "ТЕХУСПЕХ"
Производственные компании Москвы стали призерами рейтинга российских быстрорастущих технологических компаний "ТЕХУСПЕХ", сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:30:00+03:00
2025-05-29T11:30:00+03:00
2025-05-29T11:30:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
поддержка бизнеса
москва
иннопрактика
российская венчурная компания
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Производственные компании Москвы стали призерами рейтинга российских быстрорастущих технологических компаний "ТЕХУСПЕХ", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Так, в "Топ-10 крупных компаний" рейтинга попали три столичных компании. Среди финалистов – производитель банкоматов "Банковские и Финансовые Системы" (резидент особой экономической зоны "Технополис Москва"), косметическая компания "Гельтек", разработчик телекоммуникационного оборудования "Т8"."Москва делает ставку на развитие высокотехнологичных и инновационных производственных компаний в городе. Для этого в столице создана инфраструктура для промышленных предприятий, действует система мер поддержки, работает особая экономическая зона "Технополис Москва", созданы отраслевые кластеры фармацевтики, фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения, беспилотных авиационных систем", – отметил замглавы ДИПП Владимир Петраков.Организаторы рейтинга отмечают тренд на взросление рынка. Пять лет назад в лидерах были малые стартапы. Сейчас их доля уменьшилась, уступив место устойчивым средним и крупным игрокам, демонстрирующим стабильное ускорение.По словам владельца компании "Гельтек" Сергея Кирша, главный вызов – это активный рост. Так, вырос спрос, растет производство, а также штат. Частично компания была готова к этому – заранее была автоматизирована часть процессов, многое было оцифровано – поэтому компания выстояла и продолжает работать в высоком темпе.Генеральный директор компании "Т8" Владимир Трещиков отметил, что в Москве готовят лучших специалистов для технологической отрасли. Компания сотрудничает с ведущими техническими вузами страны. Десятки специалистов компании являются студентами, аспирантами и выпускниками вузов, что позволяет развивать инженерную школу и формировать будущее отрасли телекоммуникационного оборудования.XIII ежегодный рейтинг "ТЕХУСПЕХ" прошел при поддержке ДИПП, компании "Иннопрактика" и Российской венчурной компании, входящей в структуру Российского фонда прямых инвестиций.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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поддержка бизнеса , москва, иннопрактика, российская венчурная компания, российский фонд прямых инвестиций
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Поддержка бизнеса , Москва, Иннопрактика, Российская венчурная компания, Российский фонд прямых инвестиций
Столичные предприятия стали финалистами рейтинга "ТЕХУСПЕХ"
Московские компании попали в число призеров рейтинга "ТЕХУСПЕХ"
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Производственные компании Москвы стали призерами рейтинга российских быстрорастущих технологических компаний "ТЕХУСПЕХ", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Так, в "Топ-10 крупных компаний" рейтинга попали три столичных компании. Среди финалистов – производитель банкоматов "Банковские и Финансовые Системы" (резидент особой экономической зоны "Технополис Москва"), косметическая компания "Гельтек", разработчик телекоммуникационного оборудования "Т8".
"Москва делает ставку на развитие высокотехнологичных и инновационных производственных компаний в городе. Для этого в столице создана инфраструктура для промышленных предприятий, действует система мер поддержки, работает особая экономическая зона "Технополис Москва", созданы отраслевые кластеры фармацевтики, фотоники и микроэлектроники, электромобилестроения, беспилотных авиационных систем", – отметил замглавы ДИПП Владимир Петраков.
Организаторы рейтинга отмечают тренд на взросление рынка. Пять лет назад в лидерах были малые стартапы. Сейчас их доля уменьшилась, уступив место устойчивым средним и крупным игрокам, демонстрирующим стабильное ускорение.
По словам владельца компании "Гельтек" Сергея Кирша, главный вызов – это активный рост. Так, вырос спрос, растет производство, а также штат. Частично компания была готова к этому – заранее была автоматизирована часть процессов, многое было оцифровано – поэтому компания выстояла и продолжает работать в высоком темпе.
Генеральный директор компании "Т8" Владимир Трещиков отметил, что в Москве
готовят лучших специалистов для технологической отрасли. Компания сотрудничает с ведущими техническими вузами страны. Десятки специалистов компании являются студентами, аспирантами и выпускниками вузов, что позволяет развивать инженерную школу и формировать будущее отрасли телекоммуникационного оборудования.
XIII ежегодный рейтинг "ТЕХУСПЕХ" прошел при поддержке ДИПП, компании "Иннопрактика
" и Российской венчурной компании
, входящей в структуру Российского фонда прямых инвестиций
.