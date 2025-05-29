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Резкая эскалация? Германия не может определиться с ракетами для Киева - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 29.05.2025 (обновлено: 08:05 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/taurusy-2019589438.html
Резкая эскалация? Германия не может определиться с ракетами для Киева
Резкая эскалация? Германия не может определиться с ракетами для Киева - РИА Новости, 29.05.2025
Резкая эскалация? Германия не может определиться с ракетами для Киева
На днях Фридрих Мерц сообщил, что Берлин вслед за Лондоном, Францией и Вашингтоном снял ограничения по дальности оружия, передаваемого Украине. Казалось бы,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T08:00:00+03:00
2025-05-29T08:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
германия
фридрих мерц
ральф штегнер
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Андрей Коц. На днях Фридрих Мерц сообщил, что Берлин вслед за Лондоном, Францией и Вашингтоном снял ограничения по дальности оружия, передаваемого Украине. Казалось бы, Киеву включили зеленый свет на удары вглубь России. Однако при ближайшем рассмотрении во всей этой истории обнаруживается много несостыковок. О том, что на самом деле разрешил канцлер ФРГ и чем в теории немцы способны бить по нашей территории, — в материале РИА Новости."Изрядная путаница"Двадцать шестого мая СМИ опубликовали следующее заявление Мерца: "Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине, — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться — в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента они не могли этого делать".Позже в тот же день официальный Берлин включил заднюю. Вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль фактически опроверг своего шефа. "Что касается дальности действия поставляемого ВСУ оружия, то я хочу сказать, что нет новой договоренности, которая выходила бы за рамки того, что делало предыдущее правительство", — отметил он.А его однопартиец, депутат бундестага Ральф Штегнер и вовсе прошелся по канцлеру: дескать, такие заявления не приносят пользы.В правительстве постоянно твердят, что простые немцы "безусловно поддерживают" Киев. А вот результаты опроса исследовательского института Infratest Dimap: против передачи "Таурусов" Украине — 61 процент, за — 27, остальные не определились.Уже 27 мая канцлер, видимо, понял, что сболтнул лишнее, и попробовал оправдаться: "По сути, я вчера в Берлине лишь озвучил то, что стало реальностью давно: Украина имеет право использовать предоставленное ей оружие и за пределами своей территории". Якобы все государства, вводившие такие ограничения, отказались от них еще при Шольце.Мерц не уточнил, что, когда осенью прошлого года США, Великобритания и Франция дали добро ВСУ применять западную "высокоточку" по российской территории, речь шла только о целях на приграничных с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областях. И Киев этой возможностью воспользовался.Во время вторжения ВСУ в Курскую область украинская авиация поддерживала оккупационную группировку ракетами Storm Shadow, SCALP-EG. Но никакого разрешения бить по другим регионам ВСУ не получали ни от Великобритании, ни от Франции, ни от США — по крайней мере, официально. Судя по тому, что "Штормы" и "Скальпы" сегодня сбивают исключительно в воздушном пространстве над зоной СВО и Крымом, тут ничего не изменилось.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с заявлениями Мерца "изрядной путаницей", добавив: это "не что иное, как дальнейшее провоцирование войны и дальнейшие попытки заставить украинцев воевать"."И это препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса. Это очень опасная тенденция. Это безответственная позиция, которую занимает Германия", — подчеркнул он.Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала берлинский скандал так: "Стратегическая неопределенность Запада уступила место наступательной неадекватности".Может быть угрозойНо отмахиваться от угроз немецкого канцлера не стоит. Самое дальнобойное оружие в арсенале "Люфтваффе" — крылатые ракеты KEPD-150/300 TAURUS.Бундестаг всячески открещивается от их поставок Киеву, однако еще 10 мая СМИ сообщили, что новое правительство Германии намерено засекретить информацию о передаче вооружений Украине. Учитывая, что Мерцу очень важно показать себя "ястребом", он может действовать втихую. Не исключено, что ракеты уже на месте, причем вместе с "инструкторами", которые и наводят на цели. Так было с британскими Storm Shadow: Лондон признался в поставках уже после удара по Луганску в мае 2023-го."Мерц совершил серьезный шаг, способный привести к резкой эскалации, — считает военно-политический аналитик Александр Тиханский. — Неизбежны ответные удары по объектам критической инфраструктуры и логистическим центрам, через которые поступает западное вооружение. География конфликта расширится".Директор Института СНГ в Севастополе Сергей Горбачев уверен: "Таурусы" Украина рано или поздно получит."Поставки носителей F-16 (а их понадобится в ближайшее время около 60) и Mirage — составные элементы общего замысла. Боевые действия переходят в более активную фазу с целью нанести нам ощутимый ущерб. Вся Европейская Россия окажется под угрозой удара, очень болезненного", — предупреждает он.Подобное сбивалиЕсли же самые худшие прогнозы подтвердятся, то что же полетит вглубь России?"Таурус" — дальнобойная авиационная ракета класса "воздух — поверхность", поражающая цели на дистанции до 500 километров. Вооруженный ею истребитель может из Харьковской или из Сумской области дотянуться до Тулы и Калуги. Это очень серьезно — неспроста Владимир Путин анонсировал создание буферной зоны в этих регионах для обеспечения безопасности.При этом очевидно, что немецкая ракета не станет для ВСУ супероружием, кардинально меняющим ситуацию.Конструктивно и по профилю полета "Таурусы" схожи с британскими Storm Shadow и французскими SCALP, с которыми российская ПВО достаточно эффективно борется. Да, это нерядовой перехват: ракеты летят низко, огибая рельеф местности, что сокращает время на их обнаружение и уничтожение. Кроме того, в конструкции широко применяются композитные материалы, снижающие радиолокационную заметность. Однако прорываются сквозь ПВО лишь единичные ракеты.Куда любопытнее выглядит последняя инициатива немцев. Bild* сообщает, что Берлин готов выделить Киеву крупную сумму на разработку ракет дальностью до 2,5 тысячи километров. Мерц, кстати, это косвенно подтвердил.Речь о системе стратегического класса. Такими располагают немногие: США ("Томагавк"), Россия ("Калибр"), Северная Корея ("Хвасал-2"), Южная Корея ("Хёнму-3"), Иран ("Павех"), Индия ("Нирбхай"). Крайне сомнительно, что украинская оборонка осилит столь сложный проект — даже с неограниченным финансированием.Да, командующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак в середине мая объявил о намерениях оснастить флот американскими крылатыми ракетами "Томагавк". Планируется вооружить ими перспективные фрегаты проекта 127. Можно было бы поспекулировать на том, что Берлин передаст часть ракет Киеву. Однако для их пуска нужен корабль стоимостью в миллиарды евро. А на такой подарок не отважится даже немецкий канцлер.* Юридическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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безопасность, украина, россия, германия, фридрих мерц, ральф штегнер, дмитрий песков, вооруженные силы украины, бундестаг германии, снг, f-16
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Германия, Фридрих Мерц, Ральф Штегнер, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Бундестаг Германии, СНГ, F-16
Резкая эскалация? Германия не может определиться с ракетами для Киева

Военный аналитик Тиханский: Поставки Taurus Киеву расширят географию конфликта

CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer /
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Андрей Коц. На днях Фридрих Мерц сообщил, что Берлин вслед за Лондоном, Францией и Вашингтоном снял ограничения по дальности оружия, передаваемого Украине. Казалось бы, Киеву включили зеленый свет на удары вглубь России. Однако при ближайшем рассмотрении во всей этой истории обнаруживается много несостыковок. О том, что на самом деле разрешил канцлер ФРГ и чем в теории немцы способны бить по нашей территории, — в материале РИА Новости.

"Изрядная путаница"

Двадцать шестого мая СМИ опубликовали следующее заявление Мерца: "Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине, — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться — в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента они не могли этого делать".
© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus, запущенная с истребителя F-15K ВВС Южной Кореи
Ракета Taurus, запущенная с истребителя F-15K ВВС Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus, запущенная с истребителя F-15K ВВС Южной Кореи
Позже в тот же день официальный Берлин включил заднюю. Вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль фактически опроверг своего шефа. "Что касается дальности действия поставляемого ВСУ оружия, то я хочу сказать, что нет новой договоренности, которая выходила бы за рамки того, что делало предыдущее правительство", — отметил он.
А его однопартиец, депутат бундестага Ральф Штегнер и вовсе прошелся по канцлеру: дескать, такие заявления не приносят пользы.
В правительстве постоянно твердят, что простые немцы "безусловно поддерживают" Киев. А вот результаты опроса исследовательского института Infratest Dimap: против передачи "Таурусов" Украине — 61 процент, за — 27, остальные не определились.
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Samuel MorseИстребитель Tornado Военно-воздушных сил Германии
Истребитель Tornado военно-воздушных сил Германии - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Samuel Morse
Истребитель Tornado Военно-воздушных сил Германии
Уже 27 мая канцлер, видимо, понял, что сболтнул лишнее, и попробовал оправдаться: "По сути, я вчера в Берлине лишь озвучил то, что стало реальностью давно: Украина имеет право использовать предоставленное ей оружие и за пределами своей территории". Якобы все государства, вводившие такие ограничения, отказались от них еще при Шольце.
Мерц не уточнил, что, когда осенью прошлого года США, Великобритания и Франция дали добро ВСУ применять западную "высокоточку" по российской территории, речь шла только о целях на приграничных с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областях. И Киев этой возможностью воспользовался.
Во время вторжения ВСУ в Курскую область украинская авиация поддерживала оккупационную группировку ракетами Storm Shadow, SCALP-EG. Но никакого разрешения бить по другим регионам ВСУ не получали ни от Великобритании, ни от Франции, ни от США — по крайней мере, официально. Судя по тому, что "Штормы" и "Скальпы" сегодня сбивают исключительно в воздушном пространстве над зоной СВО и Крымом, тут ничего не изменилось.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты ракет Storm Shadow
Фрагменты ракет Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости
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Фрагменты ракет Storm Shadow
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с заявлениями Мерца "изрядной путаницей", добавив: это "не что иное, как дальнейшее провоцирование войны и дальнейшие попытки заставить украинцев воевать".
"И это препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса. Это очень опасная тенденция. Это безответственная позиция, которую занимает Германия", — подчеркнул он.
© AP Photo / Henry NichollsСолдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Солдаты бундесвера
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала берлинский скандал так: "Стратегическая неопределенность Запада уступила место наступательной неадекватности".

Может быть угрозой

Но отмахиваться от угроз немецкого канцлера не стоит. Самое дальнобойное оружие в арсенале "Люфтваффе" — крылатые ракеты KEPD-150/300 TAURUS.
Бундестаг всячески открещивается от их поставок Киеву, однако еще 10 мая СМИ сообщили, что новое правительство Германии намерено засекретить информацию о передаче вооружений Украине. Учитывая, что Мерцу очень важно показать себя "ястребом", он может действовать втихую. Не исключено, что ракеты уже на месте, причем вместе с "инструкторами", которые и наводят на цели. Так было с британскими Storm Shadow: Лондон признался в поставках уже после удара по Луганску в мае 2023-го.
© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow/SCALP
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow/SCALP
"Мерц совершил серьезный шаг, способный привести к резкой эскалации, — считает военно-политический аналитик Александр Тиханский. — Неизбежны ответные удары по объектам критической инфраструктуры и логистическим центрам, через которые поступает западное вооружение. География конфликта расширится".
Директор Института СНГ в Севастополе Сергей Горбачев уверен: "Таурусы" Украина рано или поздно получит.
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"Поставки носителей F-16 (а их понадобится в ближайшее время около 60) и Mirage — составные элементы общего замысла. Боевые действия переходят в более активную фазу с целью нанести нам ощутимый ущерб. Вся Европейская Россия окажется под угрозой удара, очень болезненного", — предупреждает он.

Подобное сбивали

Если же самые худшие прогнозы подтвердятся, то что же полетит вглубь России?
"Таурус" — дальнобойная авиационная ракета класса "воздух — поверхность", поражающая цели на дистанции до 500 километров. Вооруженный ею истребитель может из Харьковской или из Сумской области дотянуться до Тулы и Калуги. Это очень серьезно — неспроста Владимир Путин анонсировал создание буферной зоны в этих регионах для обеспечения безопасности.
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При этом очевидно, что немецкая ракета не станет для ВСУ супероружием, кардинально меняющим ситуацию.
Конструктивно и по профилю полета "Таурусы" схожи с британскими Storm Shadow и французскими SCALP, с которыми российская ПВО достаточно эффективно борется. Да, это нерядовой перехват: ракеты летят низко, огибая рельеф местности, что сокращает время на их обнаружение и уничтожение. Кроме того, в конструкции широко применяются композитные материалы, снижающие радиолокационную заметность. Однако прорываются сквозь ПВО лишь единичные ракеты.
Куда любопытнее выглядит последняя инициатива немцев. Bild* сообщает, что Берлин готов выделить Киеву крупную сумму на разработку ракет дальностью до 2,5 тысячи километров. Мерц, кстати, это косвенно подтвердил.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата Северного флота "Адмирал Головко" из акватории Баренцева моря
Пуск крылатой ракеты Калибр с фрегата Северного флота Адмирал Головко из акватории Баренцева моря - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата Северного флота "Адмирал Головко" из акватории Баренцева моря
Речь о системе стратегического класса. Такими располагают немногие: США ("Томагавк"), Россия ("Калибр"), Северная Корея ("Хвасал-2"), Южная Корея ("Хёнму-3"), Иран ("Павех"), Индия ("Нирбхай"). Крайне сомнительно, что украинская оборонка осилит столь сложный проект — даже с неограниченным финансированием.
Да, командующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак в середине мая объявил о намерениях оснастить флот американскими крылатыми ракетами "Томагавк". Планируется вооружить ими перспективные фрегаты проекта 127. Можно было бы поспекулировать на том, что Берлин передаст часть ракет Киеву. Однако для их пуска нужен корабль стоимостью в миллиарды евро. А на такой подарок не отважится даже немецкий канцлер.
* Юридическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияГерманияФридрих МерцРальф ШтегнерДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныБундестаг ГерманииСНГF-16
 
 
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