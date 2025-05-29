СВР узнала, что сербские оборонные предприятия поставляют боеприпасы Киеву
СВР: сербские оборонные предприятия поставляют ВСУ снаряды для РСЗО и гаубиц
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сербские оборонные предприятия, вопреки объявленному Белградом нейтралитету, продолжают поставки боеприпасов Украине, заявили в Службе внешней разведки России.
В ведомстве привели подробности:
- чтобы прикрыть антироссийскую деятельность, предприятия используют фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников;
- среди последних — члены НАТО, а именно Чехия, Польша и Болгария, а также африканские государства;
- вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия:
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"Едва ли подобные поставки можно обосновать "гуманитарными соображениями". У них одно очевидное назначение — убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России".
- в схеме участвуют крупнейшие компании сербского ВПК, в их числе "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.
Как заявляли в МИД России, Москва рассчитывает, что Сербия будет придерживаться отказа от поставок вооружений на Украину. Ведомство призвало проявлять бдительность при экспорте военной продукции, чтобы "нечистые на руку дельцы", обслуживающие Запад, не смогли реализовать обманные схемы и дискредитировать Белград и сербских оружейников.