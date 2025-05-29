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СВР узнала, что сербские оборонные предприятия поставляют боеприпасы Киеву

СВР узнала, что сербские оборонные предприятия поставляют боеприпасы Киеву - РИА Новости, 29.05.2025

СВР узнала, что сербские оборонные предприятия поставляют боеприпасы Киеву

Сербские оборонные предприятия, вопреки объявленному Белградом нейтралитету, продолжают поставки боеприпасов Украине, заявили в Службе внешней разведки России. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:40:00+03:00

2025-05-29T14:40:00+03:00

2025-05-29T15:27:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сербские оборонные предприятия, вопреки объявленному Белградом нейтралитету, продолжают поставки боеприпасов Украине, заявили в Службе внешней разведки России.В ведомстве привели подробности: "Едва ли подобные поставки можно обосновать "гуманитарными соображениями". У них одно очевидное назначение — убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России".Как заявляли в МИД России, Москва рассчитывает, что Сербия будет придерживаться отказа от поставок вооружений на Украину. Ведомство призвало проявлять бдительность при экспорте военной продукции, чтобы "нечистые на руку дельцы", обслуживающие Запад, не смогли реализовать обманные схемы и дискредитировать Белград и сербских оружейников.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2019106534.html

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в мире, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, белград (город), нато